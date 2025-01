V nadaljevanju preberite:

Kmalu po tistem, ko se je ob koncu leta 2019 na Amazonu pojavila knjiga The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution (Človek, ki je rešil trg: kako je Jim Simons povzročil kvantno revolucijo), jo je založniška hiša v Tianjinu uvrstila na seznam za prevajanje. Predgovor h kitajski izdaji, ki je bila objavljena na začetku leta 2021, je podpisal takrat 36-letni Liang Wenfeng.

Avtor knjige Gregory Zuckerman gotovo ni pomislil, da bi lahko njegova študija o enem od pionirjev kvantne tehnologije in ustanovitelju hedge sklada Renaissance Technologies tako globoko prodrla v kitajsko zavest. Kot zdaj priznava, ni imel pojma, kdo je Liang Wenfeng. In to je bila njegova napaka.

Kako so sveže ideje povzročile tehnološko revolucijo. Uporaba manj sofisticiranih Nvidijinih čipov je omogočila stroškovno učinkovit razvoj modela UI. Trumpa ne skrbi, da bi lahko Kitajska zmagala v tehnološki vojni.

Šele ko je v ponedeljek kitajski deepseek postal aplikacija, ki so jo uporabniki največkrat prenesli na telefon, in to celo v Applovi trgovini, in šele po tem, ko se je vrednost delnic Nvidie, glavnega dobavitelja čipov za umetno inteligenco (UI), zmanjšala za skoraj 17 odstotkov (kar pomeni izgubo okoli 600 milijard dolarjev tržne vrednosti), se je Zuckerman vprašal, kako je lahko prezrl ime, ki je zapisano pod tem zgodovinskim tehnološkim pretresom. Poskusil je priti do njega, toda Liang Wenfeng se ni bil več pripravljen pogovarjati.