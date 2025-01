Kitajska dohiteva Ameriko na področju kvantne tehnologije

V nadaljevanju preberite:

V majhni trgovini v mestu Hefei na vzhodu Kitajske je na ogled ena najredkejših tehnoloških naprav na svetu. Kvantni računalnik v razstavnem prostoru podjetja Origin, kitajskega zagonskega podjetja, je videti, kot da je pripravljen za takojšnjo uporabo. Vsako leto na svetu proizvedejo le 20 takšnih naprav. Ni jasno, kaj v razstavnem prostoru je naprodaj, vendar nič od tega ne bi smeli videti tujci. Med obiskom dopisnika, ki je bil dogovorjen vnaprej, je podjetje ob pogledu na tujca panično odpovedalo intervjuje in obvestilo policijo.

Le malo industrijskih panog razen proizvodnje orožja je tako občutljivih. Kvantni računalniki bi lahko nekega dne v nekaj minutah opravili izračune, za katere bi najsodobnejši superračunalniki na svetu potrebovali milijarde let ali več. Komunikacija z uporabo kvantnih bitov oziroma kubitov je izjemno varna. Čeprav so komercialne možnosti še negotove, so vohuni in vojaki zelo zainteresirani za kvantno tehnologijo.