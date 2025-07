S svetlobo ugašati svetlobo: inovacija slovenskih raziskovalcev

Marsikomu se je ideja o očem nevidni napravi, ki bi delovala izključno na svetlobo, zdela prezapletena, da bi jo uresničili. Kazalo je celo, da imajo prav. Toda prof. dr. Igor Muševič z Instituta Jožef Stefan in ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je vztrajal.

Njegova skupina je prva na svetu uporabila tekoče kristale v mikroskopsko majhnih svetlobnih integriranih vezjih, ki so v celoti izdelana iz organskih materialov in delujejo izključno na svetlobo. S pomočjo svetlobe so sposobna zatemniti drugo svetlobo v 0,000000001 sekunde. Razvili so inovativno metodo, ki omogoča, da s svetlobnim sunkom drugačne barve, kot jo izseva mikrolaser, lahko popolnoma zatemnijo delovanje mikrolaserja v eni nanosekundi. Eksperimentalne izsledke so podprli s teorijo, ki omogoča izračune sevanja, širjenja in uravnavanja svetlobe v mikrolaserjih na osnovi tekočih kristalov. Gre za osrednji rezultat petletnega raziskovalnega dela pri ERC-projektu Logos, izsledke pa so objavili v prestižni reviji Nature Photonics.

Kako bi kar najpreprosteje razložili, za kakšno vezje gre?

V petih letih smo razvili postopek, s katerim je mogoče narediti zelo majhna fotonska vezja iz polimerov in tekočih kristalov. Prijavljena ideja, ko jo prebiram danes, je bila zelo meglena in dokaj neizdelana. Zamislil sem si, da bi delali s kroglicami tekočega kristala v vodi, a smo kmalu spoznali, da je to zelo zapleteno, in smo ubrali pot običajne geometrije: da je tekočekristalna plast, podobno kot v zaslonih LCD, ujeta med dvema zelo tankima polimernima ploščicama, ki ju natisnemo na steklu. Podobno je v zaslonih LCD tekoči kristal ujet med dvema steklenima ploščama in z električno napetostjo lahko preklapljamo svetlobo, torej zatemnimo ali osvetlimo piksel iz tekočega kristala. Ti svetlobni elementi zaslona so zelo majhni, a jih je lahko veliko. Gre pa za zelo tanko plast tekočega kristala, okoli pet mikronov, kar je desetina debeline človeškega lasu.

No, mi smo naredili podobno napravo, le da je še milijonkrat manjša in vidna le pod mikroskopom. Zelo tanki ploščici iz polimera smo z laserskim tiskalnikom natisnili na nosilnem steklu, med njiju pa umestili tekoči kristal. To smo naredili s podobnimi orodji, kot jih uporabljajo v biomedicini, ko s posebnimi steklenimi mikrokapilarami posegajo v celice. Ustvarili smo mikroskopsko majhen ekran, ki deluje kot mikrolaser. Posebnost oziroma bistvena sestavina tega laserja je tekoči kristal. Je podobne narave kot tekoči kristali za zaslone LCD, a kompleksnejši, ker se sam od sebe, torej spontano, zvija v vijačnico. Ko se molekule tekočega kristala organizirajo v vijačnico, se spontano tvorijo optične plasti z različnim lomnim količnikom, ker v vsaki plasti molekule kažejo malce v drugi smeri. Celotna vijačnica iz tekočega kristala pa deluje kot resonator za svetlobo, ki potuje vzdolž vijačnice.

Kristalu smo dodali še fluorescenčna barvila, katerih značilnost je, da če nanje posvetiš z modro svetlobo, oddajajo zelo intenzivno rdečo, rumeno ali zeleno barvo, odvisno od kemijske sestave barvila.

Razvili so inovativno metodo, ki omogoča, da s svetlobnim sunkom drugačne barve, kot jo izseva mikrolaser, lahko popolnoma zatemnijo delovanje mikrolaserja v eni nanosekundi. FOTO: Igor Muševič/Nature Photonics

Zakaj ste dodali barvila?

Da tako dobimo laser, ki seva svetlobo, saj barvila oddajajo svetlobo, ko nanje posvetimo, recimo, z modro svetlobo. Posebnost takega laserja je, da ga ne poganjamo z elektriko, ampak s svetlobo, pravimo mu tudi barvilni laser. Naš mikrolaser osvetlimo z dodatnim zunanjim vzbujevalnim laserjem, ki odda zelo kratek sunek svetlobe. To svetlobo vodimo po tankih prozornih žičkah do mikrolaserja, svetloba vzbudi molekule barvila in fluorescenčna barvila zažarijo. V plastoviti vijačni strukturi tekočega kristala se svetloba s točno določeno valovno dolžino (barvo) odbija naprej in nazaj vzdolž vijačnice, s tem se s časom sama od sebe ojača in na koncu zasveti v obliki dveh laserskih pulzov, ki potujeta vsak v svoji smeri vzdolž vijačne strukture.

Prednost takšnega laserja je, da ga je zelo enostavno narediti. Imamo dve tekočini: ena je tekoči kristal, druga barvilo, zmešamo ju lahko v poljubnih razmerjih pri sobni temperaturi, za izdelavo ne potrebujemo posebne energije, nobenih posebnih postopkov. Ko vse to vstavimo med dve ploščici, se vse izdela samo od sebe.

Če to želimo doseči v optiki oziroma fotoniki, ki temelji na trdni snovi, je potrebnih 60 ali več zaporednih postopkov. Tu v tekočih kristalih pa se vse skrajša v enega ali nekaj postopkov. To je prednost samoorganizacije mehkih snovi v primerjavi s trdno snovjo. Prav zato so zasloni LCD tako enostavni za izdelavo. V trdni snovi je treba plasti z različnim lomnim količnikom nalagati eno na drugo, vsako je treba obdelati, postopek je zelo dolgotrajen. Je pa ta silicijeva tehnologija, ki so jo za mikroelektronska vezja začeli razvijati v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, danes izpopolnjena do fantastičnih podrobnosti. Izdelujejo namreč tranzistorje, velike nekaj nanometrov, kar je nepredstavljivo majhno.

Mi v mehki fotoniki smo na začetku. V podobni fazi, kot so bili kolegi, ki so prvi tranzistor izdelali iz germanija in skupaj zloženih in privijačenih žic.

Kako lahko svetloba zatemni drugo svetlobo?

V sodobnih mikroelektronskih vezjih elektrone ustavljate z električno silo. Elektroni imajo električni naboj in v zunanjem električnem polju, ki ga ustvarite z elektrodami, jih zavirate in preusmerjate ter tako kontrolirate tok elektronov po žici. Imate torej stikalo, ki ga električno krmilite, mi pa smo želeli to narediti z dvema svetlobama različnih barv.

Sodobna komunikacija večinoma poteka po optičnih vlaknih, fotoni po njih potujejo kilometre daleč. Ta tehnologija se je v zadnjem obdobju zelo razvila, mi smo k temu razvoju želeli dodati to, da za delovanje fotonskih naprav ne bi bila več potrebna elektrika. Glavna težava je, da svetloba ne sodeluje z drugo svetlobo. Predstavljajte si dve bateriji svetilki, dva snopa svetlobe – ko ju prekrižate, snopa svetlobe nemoteno potujeta drug skozi drugega. Fotoni, v nasprotju z elektroni, ki med seboj interagirajo zaradi električnega naboja, med seboj ne interagirajo. Zato je prekinjanje ene svetlobe z drugo velika težava.

Rešitev je mogoče najti v snovi, ki smo jo uporabili pri pripravi laserja. Če laser zbudimo, bo izseval sunek svetlobe določene barve, recimo zelene, in to je naša informacija, logična enka, 1. Molekule barvila v tekočem kristalu pa potrebujejo nekaj časa, da zasvetijo. Govorimo o nanosekundah. Imamo torej eno nanosekundo, da po vodniku, ki gre skozi laser, pošljemo kratek sunek svetlobe z drugo barvo, recimo rdečo, da ta svetloba pobere energijo, ki je bila zbrana v barvilnih molekulah v laserju. Ta sunek rdeče svetlobe se posledično okrepi in nadaljuje pot. Tako smo, če je bil prvotno laser zelene barve, blokirali zeleno in dobili rdečo barvo. Če gledate samo zeleno svetlobo, te ni več in imamo temno stanje, torej logično ničlo, 0. Tok zelene svetlobe lahko zamenjamo s tokom rdeče, ali pa modre, ali rumene in s tem ustvarimo neko vrsto preprostega stikala, logično operacijo, ki deluje izključno na svetlobo.

Ti pojavi se dogajajo na časovni skali nanosekund. Tekoči kristali so sicer znani po tem, da so počasni – pri televizorjih traja tisočinko sekunde, da se barva piksla zamenja, česar mi vseeno ne zaznamo. V našem projektu smo želeli milijonkrat večje hitrosti. Tudi to je bila težava, ko sem oblikoval idejo, da naj bi procesi potekali v nanosekundah. Zdelo se je nemogoče. A tekoči kristal ponuja le ogrodje, fizika svetlobe pa temelji na teh dodanih molekulah, na hitrih pojavih v barvilnih molekulah.

»Tudi to je bila težava, ko sem oblikoval idejo, da naj bi procesi potekali v nanosekundah. Zdelo se je nemogoče.« FOTO: Jože Suhadolnik

Zakaj pravzaprav ste se lotili tega izziva?

Zanimivo je, ko ugotoviš, da ideja niti ni tako izvirna. V preteklosti so bili že številni podobni poskusi. Sam sem se je domislil pred mnogimi leti na predavanju v San Franciscu, ko sem poslušal govor Stefana Hella, Nobelovega nagrajenca, ki je izdelal podobno napravo, a za namene slikanja. Uporabil je trik z dvema žarkoma, ki sta različnih barv in barvilnih molekul v vzorcu, najpogosteje so to biološki vzorci. Ko en žarek vzbudi del barvila v vzorcu, drugi, posebej oblikovan, takoj zatem v sredini vzorca pusti temno območje, kar omogoča, da še kasneje zasveti le majhen centralni del. S tem je mogoče povečati ločljivost optičnih mikroskopov pod klasično mejo optike. Danes imamo sodobne fluorescenčne mikroskope, s katerimi na fluorescenčno označenih vzorcih lahko opazujemo izjemno drobne podrobnosti. Ta preprosti trik smo uporabili v drugačni konfiguraciji, da v tekočekristalnem mikrolaserju blokiramo nastanek zelene svetlobe in jo zamenjamo z rdečo.

O teh konceptih je bila strokovna literatura zelo nenatančna, zato sem potreboval precej časa, da sem prišel stvari do dna. Gre sicer za stimulirano sevanje, ki ga je obravnaval že Einstein. A ko razumeš, za kaj gre, so stvari jasne in jasno je bilo, da bo delovalo.

Pregledoval sem mnenja recenzentov, ki so odločali o pridobitvi ERC-projekta, in nekateri so menili, da ne bo delovalo. Dokazal sem nasprotno. (Nasmeh.)

Pravite, da gre za inženirski dosežek, ki pa je bil podlaga še za teoretsko znanje na tem področju.

Res, tehnologija, ki smo jo predstavili, je bolj inženirstvo kot temeljna znanost, vendar je tudi to treba razumeti do zadnje fizikalne podrobnosti. Vseeno smo delali na področju, na katero ni vstopil še nihče.

Uspelo nam je narediti nekaj, za kar si predstavljam, da bomo lahko razširili na različna področja. Naslednji korak v razvoju bi bil povezati elemente v logično vezje. Vsekakor je koncept, kako narediti integrirano vezje s tekočinami, postavljen. Področje je novo in neraziskano, zato menim, da bo zanimanja veliko.

Na našem oddelku vseskozi sodelujemo teoretiki in eksperimentalci. Kolega s fakultete za matematiko in fiziko Miha Ravnik je s svojo raziskovalno skupino postavil novo metodo za računanje toka svetlobe po optičnih mikrovezjih. Običajno se to ni počelo v mehki snovi na mikroskopskih dimenzijah, ampak v velikih sistemih, kjer ni bilo toliko pomembno, ali je svetloba ujeta v neki vodnik ali je snop zelo širok.

Vzporedno smo vozili eksperimente in teorijo, kar je bilo izjemno koristno in nam v veliko pomoč. Teorija namreč lahko potrdi, da je nekaj možno, pogosto tudi daje napotke, ko se v praksi ustavi. S skupino prof. Ravnika sodelujemo že več kot 20 let na različnih temah. Imamo sorodne interese in tudi osebno se dobro razumemo. Tim je homogen in smo rešili vse probleme.

Pa je bilo teh veliko?

Prvi dve leti zelo veliko. Začeli smo postavljati eksperiment in prvi dve leti je kazalo, da ima recenzent, ki je menil, da ne bo delovalo, prav. Potem pa se nam je na srečo pokvaril laser, kupili smo drugega, ki je imel daljše svetlobne sunke, in je uspelo. Vedno moraš imeti tudi nekaj sreče.

Na katerih področjih vidite uporabno vrednost vašega izuma?

Osnovni problem, zaradi katerega smo se lotili projekta, je velika poraba energije za obdelavo velike količine podatkov, ki je svetovni problem prihodnosti. Komunikacije med podatkovnimi centri tečejo po optičnih vlaknih, tam pa optične signale pretvorijo v električne. Trend je nadomeščanje klasičnih mikroelektronskih vezij, ki delujejo na elektriko, s fotonskimi mikrovezji, ki delujejo veliko hitreje in rabijo lahko manj energije. To so velike investicije, ki so se začele pred približno 20 leti. V sodobni fotoniki se obrača nepredstavljivo veliko denarja. Tehnološko gledano smo pri razvoju fotonskih mikrovezij približno na polovici poti. Kdaj bomo na vrhu, ne vemo. V ozadju so druge sile, ki preprečujejo uvedbo nove tehnologije, dokler se stara ne poplača.

Prvi igralec je silicijeva fotonika, ker je kompatibilna z mikroelektroniko, ki je tudi silicijeva. A iz silicija ni mogoče narediti laserjev. Mi smo se izognili trdni snovi, uporabili smo mehko, kar ni brez tveganja, ampak če pogledamo živa bitja ali človeško telo, je to sestavljeno iz mehke snovi.

Za zdaj so ideje, da bi bila vezja povsem iz mehke snovi, še futuristične. Vendar so v zadnjih petih letih raziskovalci fotonska vezja začeli sestavljati iz DNK. Med temi je moj doktorant Gregor Posnjak, ki zdaj deluje v Nemčiji.

Po svetu imajo ljudje podobne ideje, pri čemer pogosto ne vedo drug za drugega. Področje mehke fotonike se gradi počasi, z novimi spoznanji in izmenjavo idej. V zadnjih 20 letih so se začele optične raziskave, ki so jih navdihnile optične lastnosti živih bitij. En tak primer so žive barve metuljevih kril. Pokazali so, da so krila metuljev v resnici fotonski kristali, ki sta jih narava in genetika v milijonih let naravne selekcije preoblikovali v fantastične nanostrukture, ki zrastejo same od sebe. Iz takih navdihov nastaja smer raziskav »bio inspired photonics«, ki poskuša posnemati naravne fotonske strukture in optične procese v njih. Mislim pa, da bo to v prihodnjih desetih do dvajsetih letih postal pomemben trend z vključevanjem biokemije in morda genetike.

Na tem področju delujete že več desetletij. Kako se je spremenilo?

Tekoči kristali so znani že več kot sto let. Najprej so bile to eksotične tekočine, potem so postali pomembni v zaslonih, najprej majhnih zaslonih, na primer v ročnih urah, kalkulatorjih, nato so jih začeli uporabljati v večjih napravah. V področje je bilo treba investirati precej denarja, težava je bila, denimo, tudi izdelava ustreznega stekla. Zdaj smo na točki, ko zasloni LCD prevladujejo, čeprav so pričakovali, da jih bodo zasenčili oled, vendar menim, da se to ne bo zgodilo.

Zdaj se razvoj znova obrača v »mikro«. Poleg tega gremo proti biologiji, materialom in napravam, ki posnemajo naravo. Morda bomo čez 50 let lahko kupili biološko snov, iz katere bo zrasel računalnik. Zakaj pa ne?

Večino naprav so v laboratoriju sestavili sami. FOTO: Jože Suhadolnik

Pokazali ste mi laboratorij. Naprave v njem ste sestavili sami.

V eksperimentalni fiziki moramo znati sami načrtovati eksperimente, od preprostih do zapletenih, izbrati opremo, elemente in jih tudi sestaviti, preizkusiti in z njimi delati. Sami moramo narediti orodja, sploh na področjih, kjer ni še ničesar. To je en tak primer.

Celoten proces zahteva čas. Zložiti smo morali precej različnih naprav, nekatere so tudi zelo drage, denimo laserski tiskalnik. Kupil sem ga že pred desetimi leti, ker sem imel občutek, da ga bom v prihodnosti potreboval. Dobil sem ga za tretjino današnje cene. Izkazalo se je, da je bila to za nas popolna naprava, zdaj že pet let neprestano deluje. Takšnih večjih instrumentov seveda ne moremo sami izdelati, te kupimo, potem pa je še milijon podrobnosti. Na optični mizi je stotine elementov, vsak je na svojem mestu, da v žaru igre deluje pravilno. Mi smo imeli srečo, da smo imeli zagotovljen denar iz ERC-projekta, 2,5 milijona evrov.

Zelo pomembno je tudi, da izobrazimo ljudi. Tudi študenti, ki pridejo na prakso, se morajo znajti. Povemo jim, kaj in kako, potem morajo sami dobiti občutek, kako stvari delujejo, s prakso pa dobijo tudi vero vase.

Kako ste se počutili, ko ste videli, da vezje deluje, da se je torej vaša ideja uresničila?

Tukaj imam list papirja z diagramom. Bilo je tik pred božičem, 22. decembra 2023, pripravili smo druženje pred prazniki in iz laboratorija je prihitel kolega ter dejal: »Zdaj pa dela.« V roke mi je potisnil list z grafom. Samo klicaj sem naredil na njem! (Nasmeh.)

V zadnji fazi vašega projekta Logos bi želeli vse to nadgraditi v vezja iz tekočih kristalov, ki bodo v nosilni tekočini sama od sebe rastla v optična vlakna, ta bodo povezana z mikrolaserji, med njimi pa bo lahko tekla svetloba. Ta ideja bi bila videti kot znamenita svetlobna drevesa v filmu Avatar, ki vas je navdihnil. To, o čemer sva danes govorila, je torej seme za to drevo.

Stvari povsem natančno načrtovati je težko in pogosto se zgodi, da raziskave zavijejo v nepričakovano smer. No, ampak tudi odkritje Amerike ni bilo načrtovano. Nemogoče je napovedati, kdaj bi tako drevo zraslo, vendar tudi v fiziki in matematiki menimo, da ideja, ki je tako zelo lepa, mora delovati. (Nasmeh.)

Naključje je naneslo, da sva začela pred več kot 15 leti z mojim takratnim doktorantom Matjažem Humarjem raziskovati fotonske lastnosti majhnih kapljic različnih tekočih kristalov v vodi in ugotovila, da je to zelo zanimiva raziskovalna smer. Ko sem potem v kinodvorani videl fantastične svetlobne prizore v filmu Avatar, sem si rekel: »To je to, kako so ti prizori podobni ideji, ki jo imam, to želim narediti!« In od takrat se ukvarjam z razvojem te ideje. ERC-projekt je bil potem pisan na podlagi te ideje in eden temeljnih ciljev, kako uravnavati svetlobo s svetlobo, je bil letos dosežen. V zadnjem letu projekta pa se bomo lotili najtežjih stvari, raziskovali bomo tekoča optična vlakna in njihovo povezavo s kapljicami tekočega kristala, ki tvorijo mikrolaserje.

Lani ste praznovali 70 let. Kaj vas motivira za delo?

Na Institutu Jožef Stefan sem, odkar sem diplomiral, še prej sem bil štipendist. To je ustanova, na kateri z veseljem delaš. To je najpomembneje – človek se mora v službi dobro počutiti in jaz sem se vseskozi počutil dobro, ker sem lahko delal tisto, kar sem hotel. Ta svoboda, da počneš tisto, kar misliš, da je zanimivo, je izjemnega pomena. Na eni strani sem želel vedeti, kako in zakaj reči delujejo, na drugi, da iz tega znanja v resnici lahko nastane produkt.

A prej ali slej prideš do konca, ko poveš vse, kar si hotel. Mislim, da se temu zdaj počasi približujem. Načrt je, da končam ERC-projekt, ki je podaljšan do junija prihodnje leto, in sklenem prihodnje šolsko leto na fakulteti. Menim, da je prav, da človek odide takrat, ko je najboljše. Zadnji koncert naj bo najboljši!