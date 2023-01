Kraljevi pingvin na Osamljenih otokih

Mladič kraljevega pingvina se ozira po otočku v skupini Kerguelenovih otokov, ki jim zaradi odročnosti pravijo tudi Osamljeni otoki. Ležijo več kot 3300 kilometrov južno od Madagaskarja. Otočje, ki ga sestavlja okoli 300 otokov, pripada Franciji, na njem avtohtonih prebivalcev ni, vendar tam v raziskovalni postojanki Port-aux Francais vseskozi biva od 45 do 100 vojakov, znanstvenikov in inženirjev ter drugega osebja. V bazi imajo poleg raziskovalnih laboratorijev tudi manjšo bolnišnico, knjižnico, telovadnico, gostilnico in celo cerkvico Notre-Dame des Vents.

Kraljevi pingvini na otoku Possession na otočju Crozet, ki je prav tako otočje v južnem Indijskem oceanu in je del francoskega ozemlja. FOTO: Patrick Hertzog/AFP

Na odročnem območju živijo številne živalske vrste – od pingvinov, najrazličnejših ptic, ki tam gnezdijo, tjulnjev do morskih slonov. Marsikatero vrsto so med 18. in 20. stoletjem na otočju (skoraj) iztrebili, potem ko ga je februarja 1772 uradno odkril raziskovalec Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec. Zdaj so velik problem za avtohtone živali divje mačke, ki so potomke ladijskih mačk, seveda pa so tudi te živali in okolje ranljivi na podnebne spremembe.

Vulkanski otok Saint Paul je priljubljeno gnezdišče ptic. FOTO: Patrick Hertzog/AFP

Kraljevi pingvini so drugi največji pingvini, za cesarskimi. Vrsti sta si podobni, vendar imajo kraljevi pingvini daljši, bolj raven kljun, večje plavuti in bolj sloko telo. Še bolj so si različni njihovi mladički, kraljevi so temno rjavi, cesarski pa so sivi in prepoznavni po značilnem črno-belem obrazu. Živijo okoli 25 let in se prvič razmnožujejo pri starosti šest ali sedem let. Starša si enakopravno delita skrb za zarod. Po besedah raziskovalcev gre za igrive in radovedne ptice.

Znanstveniki preučujejo številne ptice, živeče na Kerguelenovih otokih. FOTO: Patrick Hertzog/AFP

Morski sloni na Kerguelenovih otokih. FOTO: Patrick Hertzog/AFP

Obala Vzhodnega otoka otočja Crozet. FOTO: Patrick Hertzog/AFP