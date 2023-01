Križan, ki raziskuje osnovne delce, do novega prestižnega projekta ERC

Potem ko je prof. dr. Peter Križan z Instituta Jožef Stefan (IJS) ter Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pred slabimi tremi leti pridobil projekt ERC za uveljavljene raziskovalce, je od danes naprej tudi dobitnik projekta ERC Proof of Concept, ki ga Evropski raziskovalni svet razpisuje za potrditev koncepta raziskav, so sporočili z IJS. Križan je postal peti slovenski nosilec projekta ERC, ki je pridobil tudi dodatno podporo za razvoj inovativnih potencialov svojih raziskav.

V okviru svojega raziskovalnega projekta ERC z naslovom FAIME prof. dr. Peter Križan raziskuje nove pojave v fiziki osnovnih delcev. »S svojo raziskovalno skupino bomo zdaj raziskovalni projekt lahko nadgradili s projektom ERC za potrditev koncepta CherPET – Cherenkov light for total-body Positron Emission Tomography,« je v sporočilu za javnost razložil dr. Križan.

»Projekt CherPET je namenjen razvoju nove vrste detektorjev za pozitronsko tomografijo (PET), pomembno diagnostično metodo. Na podlagi izkušenj v eksperimentalni fiziki delcev in z uporabo več prebojnih inovacijskih korakov pri detekciji svetlobe s hitrimi detektorji velikih površin bo možna izvedba aparature za slikanje s PET po nižji ceni, z boljšimi zmogljivostmi in z enostavnejšim rokovanjem v primerjavi z najsodobnejšimi zdajšnjimi kliničnimi napravami. Zaradi nižje cene bi postale dosegljive tudi aparature, ki omogočajo slikanje celega telesa naenkrat. Če bo raziskava uspešna, bo naša ideja predstavljala spremembo načina slikanja s PET za diagnozo raka, zgodnje odkrivanje nevrodegenerativnih in srčnih bolezni ter usmerjanje in spremljanje zdravljenja.«

Evropski raziskovalni svet (ERC) za nosilce svojih raziskovalnih projektov redno objavlja razpise za projekte za potrditev koncepta raziskav (ERC Proof of Concept Grant). Cilj tovrstnih projektov je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo inovacijskim potencialom idej, razvitih v okviru osnovnega projekta ERC.