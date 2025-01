{PRENOS} Bo uspela krstna izstrelitev nove Bezosove rakete?

Po nekajdnevni zamaknitvi, bo poletela nova rakete podjetja Blue Origin new glenn. Izstrelitveno okno je dolgo tri ure, v današnjem jutru so že nekajkrat ponastavili ure, da bodo res vsi sistemi pripravljeni. Zaznali so nekaj anomalij, ki jih morajo odpraviti, so pojasnili v prenosu dogajanja. Gre sicer za nočno izstrelitev, na Cape Canaveralu na Floridi je seveda zaradi časovne razlike še noč.

New glenn je primerljiva raketa s Spacexovim falconom heavy, tako kot Spacexove bodo tudi rakete Blue Origina pristajale in bodo večkratno uporabne. V podjetju upajo, da bo vsaka opravila 25 poletov.

Prenos:

Raketo so pri podjetju razvijali slabo desetletje. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Z nosilno stopnjo bodo poskušali pristati že v prvem poskusu, a zavedajo se, da jim tega cilja morda ne bo uspelo doseči. Raketa bo skušala pristati na plavajoči ploščadi v Atlantskem oceanu. Prav visoki valovi so dva dni onemogočali izstrelitev. Dotično krstno raketo so poimenovali Torej mi praviš, da obstaja možnost (so you're telling me there's a chance), gre za znameniti stavek iz priljubljenega filma Butec in butec.

Kot je za ArsTechnico povedal Jeff Bezos, ustanovitelj podjetja in šef Amazona, bi bil uspešen pristanek češnja na torti, sicer je glavni cilj, da raketa doseže orbito.

Vendar tudi ta cilj morda ne bo dosežen, krstne izstrelitve se lahko še kako zapletejo, tako v podjetju poudarjajo, da želijo predvsem nabrati kar se da veliko podatkov in se iz njih učiti. »Danes je samo prvi dan. Podatki so valuta uspeha,« je v prenosu dogajanja povedala Ariane Cornell, podpredsednica podjetja. »Nobena testiranja na tleh se ne morejo primerjati s poletom v realnih pogojih,« je dodala.

Raketo so poimenovali po astronavtu Johnu Glennu, ki je bil tretji Američan v vesolju in prvi Američan, ki je leta 1962 obkrožil Zemljo. Visoka je 98 metrov, nosilna stopnja ima premer sedem metrov, torej nekoliko več od standardnih petih. V geostacionarno orbito lahko ponese 13 ton, v nizkozemeljsko orbito pa 45. Paradna Spacexova raketa falcon 9 lahko v nizkozemeljsko orbito odpelje 23 ton.

Pogonsko stopnjo poganja sedem motorjev BE-4 lastne izdelave (ti motorji poganjajo tudi raketo vulcan družbe United Launch Alliance), pri tem uporabljajo tekoči kisik in utekočinjeni zemeljski plin, obogaten s kisikom. Zgornjo stopnjo pa poganjata dva motorja BE-3U ter uporabljata tekoči kisik in vodik.

Za krstno izstrelitev bo na krovu prototipna demonstracijska tehnologija Blue Ring Pathfinder, dobrih 20 ton težka platforma, ki jo razvijajo v podjetju. Platforma bo opravljala najrazličnejše storitve, od polnjenega goriva v orbiti do prevažanja in nameščanja satelitov v različno visoke orbite. »Prototip vsebuje komunikacijske sisteme, električni sistem in računalnik, z njim bomo preučili komunikacijske sposobnosti med orbito in tlemi. Testirali bomo delovanje telemetrije in drugih sistemov,« so navedli v podjetju. Pri tem poletu bo platforma ostala pritrjena na zgornjo stopnjo. Celoten krstni polet naj bi trajal šest ur.