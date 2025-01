New glenn prvič, starship sedmič

Pred nami sta dve zanimivi (testni) izstrelitvi vesoljskih raket: jutri zgodaj zjutraj bodo poskušali prvič izstreliti novo raketo podjetja Blue Origin, največja raketa na svetu pa bo sedmič predvidoma vzletela v ponedeljek. Obe raketi bosta poskušali pristati: new glenn na plavajoči ploščadi, starship pa bodo lovili z vilicami na izstrelitvenem stolpu.

Nova raketa new glenn podjetja Blue Origin, ki ga je ustanovil šef Amazona Jeff Bezos, bo z izstrelišča 36 na Cape Canaveralu na Floridi prvič poletela predvidoma jutri zgodaj zjutraj. Triurno izstrelitveno okno se bo odprlo ob 7. uri po srednjeevropskem času. Če izstrelitev ne bo močna, bi lahko podjetje ponovno poskušalo vse do 12. januarja.

Gre za raketo, primerljivo s Spacexovim falconom heavy, tako kot Spacexove bodo tudi rakete Blue Origina pristajale in bodo večkratno uporabne. V podjetju upajo, da bo vsaka opravila 25 poletov.

New glenn (raketo so poimenovali po astronavtu Johnu Glennu, ki je bil tretji Američan v vesolju in prvi Američan, ki je leta 1962 obkrožil Zemljo) je visok 98 metrov, nosilna stopnja ima premer sedem metrov, torej nekoliko več od standardnih petih. V geostacionarno orbito lahko ponese 13 ton, v nizkozemeljsko orbito pa 45. Paradna Spacexova raketa falcon 9 lahko v nizkozemeljsko orbito odpelje 23 ton.

Pogonsko stopnjo poganja sedem motorjev BE-4 lastne izdelave (ti motorji poganjajo tudi raketo vulcan družbe United Launch Alliance), pri tem uporabljajo tekoči kisik in utekočinjeni zemeljski plin, obogaten s kisikom. Zgornjo stopnjo pa poganjata dva motorja BE-3U ter uporabljata tekoči kisik in vodik.

Z nosilno stopnjo bodo poskušali pristati že v prvem poskusu, a zavedajo se, da je to visokoleteči cilj, ki ga morda ne bodo dosegli. »To je naš prvi polet in nanj smo se temeljito pripravili,« je dejal Jarrett Jones, vodja razvoja rakete new glenn in podpredsednik podjetja. »Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, se bomo učili in to znanje uporabili pri naslednji izstrelitvi,« je dodal.

Za krstno izstrelitev bo na krovu prototipna demonstracijska tehnologija Blue Ring Pathfinder, dobrih 20 ton težka platforma, ki jo razvijajo v podjetju. Platforma bo opravljala najrazličnejše storitve, od polnjenega goriva v orbiti do prevažanja in nameščanja satelitov v različno visoke orbite. »Prototip vsebuje komunikacijske sisteme, električni sistem in računalnik, z njim bomo preučili komunikacijske sposobnosti med orbito in tlemi. Testirali bomo delovanje telemetrije in drugih sistemov,« so navedli v podjetju. Pri tem poletu bo platforma ostala pritrjena na zgornjo stopnjo. Celoten krstni polet naj bi trajal šest ur.

Za podjetje je nova raketa zelo pomembna, saj se želi preoblikovati iz turističnega v resno vesoljsko podjetje, ki omogoča izstreljevanje satelitov za množico uporabnikov. Blue Origin že več let uspešno izstreljuje male rakete new shepard, ki s turisti na krovu poletijo do roba vesolja in nazaj.

Bezos ima velike načrte. Raketa new glenn je, denimo, del Nasinih programov za izstrelitev različnih odprav, prav tako v podjetju gradijo pristajalnik za na Luno, Amazon namerava z raketo izstreljevati mrežo internetnih satelitov Kuiper (konkurenčno Spacexovim starlinkom), na raketo računa tudi ameriška vojska, samo podjetje pa si v prihodnosti želi zgraditi vesoljsko postajo.

Pristajanje rakete v poletu številka pet na izstrelišču Starbase v Teksasu. FOTO: Sergio Flores/AFP

V ponedeljek starship

Na novo testno izstrelitev starshipa se pripravljajo tudi v podjetju Spacex. Predvidoma bodo motorji zahrumeli 13. januarja ob 16. uri po srednjeevropskem času (seveda so možne spremembe).

Dobrih 120 metrov visoka raketa je od zadnjega novembrskega poskusa poleta znova doživela posodobitve, tokrat pa bo prvič na krovu tudi uporaben tovor. Raketa bo namreč do vesolja ponesla deset prototipnih starlinkov, ki so po velikost in masi podobni naslednji generaciji teh satelitov. Modelov ne bodo utirili v orbito, ampak bodo sledili podorbitalni poti starshipa, na koncu poleta bodo vsi popadali v Indijski ocean.

Oktobra je podjetju uspel vrhunski dosežek, ko se je nosilna stopnja, imenovana super heavy, vrnila do izstrelišča in se počasi spustila ter ujela na robotske roke izstrelitvenega stolpa. Dosežek so nato poskušali ponoviti, a so težave s komunikacijo poskus pristanka avtomatsko prekinile in raketo preusmerile v morje Mehiškega zaliva. Videli bomo, ali bo tokrat vsekakor spektakularno pristajanje uspešno.

Za ta poskus so posodobili tako raketo kot sam stolp, med drugim so dodali več senzorjev za povečanje natančnosti meritev razdalj. Zgornja stopnja, imenovana starship ali krajše ship, pa bo kot v zadnjih treh poletih načrtovano padla v Indijski ocean. Med poletom je načrtovan tudi ponoven prižig enega motorja raptor na zgornji stopnji.

Prvič je starship poletel aprila 2023, polet se je končal po vsega nekaj minutah. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Kot so pojasnili na spletni strani podjetja, so posodobili zgornjo stopnjo, s čimer so izboljšali zanesljivost in zmogljivost rakete. Nekoliko so premaknili zakrilca, da bodo manj izpostavljena vročini ob ponovnem vstopu rakete v ozračje, znova so še nekoliko posodobili toplotni ščit. V nosilni stopnji pa so povečali prostornino za gorivo, še bolje zaščitili napajalne vode in druge sisteme. Močno so posodobili avioniko: raketa ima tako zmogljivejši računalnik in antene, ki so povezane s starlinki, GNSS in pomožnimi radijskimi frekvencami, novi so senzorji za sledenje zvezd, na raketi je nameščenih kar 30 kamer, ki inženirjem omogočajo vpogled v delovanje strojne opreme v vozilu med letom, so poudarili pri podjetju. »Prek starlinkov lahko raketa v vsakem trenutku leta v realnem času prenaša več kot 120 megabajtov na sekundo videoposnetkov visoke ločljivosti in telemetrije, kar zagotavlja neprecenljive inženirske podatke za hitro iteracijo vseh sistemov,« so poudarili.

Tokrat bo raketa prvič imela nameščeno že uporabljeno strojno opremo: znova bodo namreč uporabili motor raptor, ki je letel na starshipu številka pet (tistem, ki je pristal).

»To novo leto bo za raketo starship prelomno, saj želimo doseči ponovno uporabo celotnega sistema in izvajati vse bolj velikopotezne odprave, da bi tovor in ljudi prevažali v orbito okoli Zemlje, na Luno in na Mars,« so še zapisali na spletni strani podjetja.