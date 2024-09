Luna v Kölnu

Po pravi Luni se je sprehajalo 12 ljudi. Po skoraj pravi Luni pa se bodo v prihodnjih letih sprehajali astronavti v pripravah na ponovno osvojitev prave Lune. V stavbi, na zunaj podobni navadnemu skladišču, v Kölnu so namreč, kot pravijo pri Evropski vesoljski agenciji (Esa), postavili najbolj realistično površje našega naravnega satelita.

Nemški astronavt Matthias Maurer FOTO: Pau Barrena/AFP

Stavba, imenovana Luna, postavljena ob robu nemškega vesoljskega centra, je opremljena z unikatno opremo in bi lahko postala del Nasinega programa Artemis, prvenstveno pa je namenjena evropskih astronavtom, ki se bodo nekega dne odpravili na Mesec. Strop in stene stavbe so obarvane v črno, tla pa so prepredena s kraterji in skalami, med katerimi je (fin) prah in pesek, na las podoben pravemu lunarnemu regolitu. »Ko vstopiš v črnino, vate pa svetijo močne luči, se je kar nekoliko težko orientirati,« je nedavno komentiral evropski astronavt Matthias Maurer, ki je tudi specialist za materiale in je vesoljski agenciji svetoval pri postavljanju novega učnega poligona.

Zunanjost stavbe FOTO: Pau Barrena/AFP

»Gre za unikatno stavbo, ki združuje toliko različnih elementov, česa podobnega nima niti Nasa,« je dodal. Esa je za Luno izdelala 900 ton lunarnega regolita, za izdelavo so uporabili bazalt - vulkansko kamnino, ki so jo zmleli in zmešali še z drugimi sestavinami. Ob hoji po njem se dviguje fin prah, ki je neprijeten za vdihavanje, hkrati lahko poškoduje zaščitno opremo.

Skale na poligonu Luna FOTO: Pau Barrena/AFP

Lunarni regolit je tudi nabit s statično elektriko, kar je bil velik problem med odpravami Apollo, bali so se celo, da bi lahko prah močno načel posebne vesoljske opreme. Fin regolit se lahko močno udira in je hoja otežena, podobno kot po peščeni mivki. Tla bodo lahko tudi zamrznili do globine treh metrov, tako bodo testirali načine vrtanja v površje – pri vesoljskih agencijah namreč stavijo na pridobivanje vodnega ledu, ki se skriva pod površjem v kraterjih ob polih, ki jih Sonce nikoli ne obsveti.

Gre za realistično upodobitev površja Lune. FOTO: Pau Barrena/AFP

V stavbi je posebna tudi svetloba, s posebnimi lučmi skušajo doseči kar se da realistično igro svetlobe in senc, ki jih Sonce meče na pravo Luno. Problem težnosti - na Luni je težnost precej manjša kot na Zemlji, pa so rešili s posebnim sistemom vrvi, ki bo astronavtom omogočal doseči občutek lahkotnega poskakovanja.

Nemški astronavt Alexander Gerst FOTO: Pau Barrena/AFP

Kot je še dejal Maurer, ki je potencialni kandidat za eno izmed prihodnjih odprav Artemis, je »stopiti na Luno v Kölnu skoraj tako, kot bi bil z eno nogo že na Luni«. Ob stavi bo postavljen tudi poseben lunarni modul, v katerem bodo lahko živeli do štirje astronavti, pa tudi topla greda za gojenje rastlin – podobno toplo gredo so že testirali na Antarktiki.