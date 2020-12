Med finalisti sedem slovenskih zdravnikov

Medisove nagrade podeljujejo že sedem let.

V tem času so podelili 65 nagrad sodelujočim iz devetih držav.

Med letošnjimi zmagovalci je pet slovenskih zdravnikov.

Tomaž Rus Foto Medis

Matej Štuhec Foto: Medis

Alenka Lavrić Groznik Foto Medis

Jasna Šuput Omladič Foto Medis

Marko Zdravković Foto Medis

Kaja Kolmančič Foto Medis

Rok Ješe Foto Medis

Nagrade kot spodbuda

Tone Strnad, predsednik upravnega odbora in ustanovitelj podjetja Medis, ki je pobudnik nagrad, je prepričan, da si tudi strokovnjaki raziskovalci na področju medicine in farmacije zaslužijo, da javnost opazi rezultate njihovega dela. Foto Leon Vidic

Ljubljana – V sedmih letih je bilo na Medisov mednarodni razpis (IMI) za spodbujanje in nagrajevanje znanstvenoraziskovalnega dela v klinični medicini in farmaciji prejetih ter kot ustreznih ocenjenih 1154 znanstvenih prispevkov in nagrajenih 65 iz devetih držav. Na letošnji virtualni sklepni prireditvi je izmed tokrat 309 prijavljenih, 222 nominiranih in 19 finalistov prejelo nagrade in priznanja devet zmagovalcev, med njimi pet mlajših slovenskih zdravnikov in farmacevtov, ki se poleg svojega kliničnega dela uspešno posvečajo tudi raziskovalnemu.Med prejemniki prestižnega priznanja International Medis Awards 2020 je dr.. S svojim raziskovalnim delom je z ekipo dokazal zelo pomembno vlogo kliničnega farmacevta v domovih starejših in drugih zdravstvenih ustanovah za zmanjšanje težav zaradi polifarmacije – zdravljenja z več zdravili istočasno.Dr.z Nevrološke klinike UKC Ljubljana je z ekipo proučeval biološke označevalce nevrodegenerativnih bolezni, ki se izražajo z motnjami gibanja, tako imenovane parkinsonizme. V raziskavi so analizirali presnovne možganske vzorce, ki so specifični za različne vrste parkinsonizmov in s katerimi je mogoče ločiti parkinsonizme že zgodaj v poteku bolezni.Dr.z Očesne klinike UKC Ljubljana je s sodelavci proučevala prekrvavljenost žilnice pri nedonošenih otrocih, kjer je zaradi tanjše žilnice lahko retinopatija pomemben vzrok slabovidnosti ali celo slepote.Dr.s Pediatrične klinike UKC Ljubljana je z ekipo poskušala dokazati, da tudi kratko obdobje povišanih vrednosti krvnega sladkorja vpliva na delovanje možganov pri sladkornih bolnikih. Potrdili so, da povišana raven krvnega sladkorja vpliva na delovni spomin in posledično tudi na kakovost šolskega dela.Dr.s Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana je s sodelavci poskušal olajšati, poenostaviti in pospešiti diagnostiko pri bolnikih s sumom na gigantocelični arteritis. Po zaključeni raziskavi pričakujejo, da bo diagnostika lažja in da bodo v prihodnje še uspešneje zmanjševali delež zapletov in trajno slepoto, povezano s to boleznijo.V finale natečaja sta se uvrstila še dr.s Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana in dr.z UKC Maribor.V posebni kategoriji so podelili tudi nagrado osebju Klinike za ženske bolezni in porode Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb. Tam so 22. marca ob rušilnem potresu požrtvovalno in uspešno poskrbeti za vse novorojenčke, nedonošenčke v inkubatorjih in porodnice ter v kritičnih razmerah pokazali veliko strokovnosti, znanja in organizacijskih spretnosti in solidarnost.Za verodostojnost natečaja International Medis Awards je skrbela mednarodna strokovna žirija, ki jo že več let vodi revmatolog dr. Matija Tomšič iz UKC Ljubljana.Natečaj je pred sedmimi leti spodbudilo mednarodno podjetje Medis, ki je lani zaznamovalo 30. obletnico delovanja.predsednik upravnega odbora in ustanovitelj, je poudaril, da si tudi dolgo spregledani strokovnjaki raziskovalci na področju medicine in farmacije zaslužijo, da javnost opazi rezultate njihovega dela. Nagrade pa so po njegovih besedah lahko spodbuda, da raziskovalcem v svojih okoljih uspe pridobiti boljše možnosti za delo ter širjenje znanja na sodelavce in nove generacije v klinični medicini in farmaciji.Vsi finalisti in njihovo raziskovalno delo so bili predstavljeni v filmu Zapriseženi znanosti, v katerem so poleg bolnikov sodelovali tudi ugledni znanstveniki in predstavniki s področja temeljnega in kliničnega raziskovanja.