Nosilno letalo je že v zraku

Ameriška letalska administracija je Virginu maja podelila dovoljenje za polete. V Novi Mehiki je pred Bransonovim poletom nekoliko slabo vreme, a za zdaj še velja, da bo polet danes. FOTO: David Lienemann/AFP

Branson je znan po adrenalinskih podvigih, med drugim je letel z balonom od Japonske do Kanade in tudi prek Atlantika. Zdaj bo torej letel še v vesolje. FOTO: Virgin Galactic/AFP

Vesoljsko letalo podjetja Virgin Galactic se danes s polno posadko – ustanoviteljemin še peterico uslužbencev pri podjetju – podaja v vesolje.Prenos v živo:70-letni milijarder, znan po svojih adrenalinskih dogodivščinah, se bo v vesolje odpravil na misiji Unity 22, številka 22 izvira iz števila poletov letala VSS Unity. Matično letalo VMS Eve je že poletelo z Virginovega vzletišča v Novi Mehiki, dvignilo se bo na višino 15.000 metrov, kjer bo izpustilo vesoljsko letalo. To bo nato zagnalo raketne motorje in poletelo okoli 80 kilometrov visoko, koliko je po standardih ameriške vojske in letalske administracije dovolj, da osvojijo astronavtska krila.Poleg Bransona so v luksuzni kabini še vodja inštruktorjev, vodja operacijin podpredsednica podjetja. Vesoljsko letalo bosta pilotiralain, transportno letalo VMS Eve painUslužbenci podjetja bodo pozorni na vse podrobnosti poleta, od tega, kako se telo odziva v kratkih trenutkih breztežnosti, do tega, kako dobro delujejo varnostni pasovi, ki se aktivirajo na različnih točkah poleta. Branson, ki igra vlogo turista, bo po poletu opisal celotno uporabniško izkušnjo, pred poletom bo opravil urjenje in vse druge priprave, ki jih bodo morali opraviti prihodnji potniki. Prve plačljive polete si pri Virginu obetajo prihodnje leto.Branson bo tako prehitel bogataškega kolega (in tudi tekmeca), ki namerava vesolje osvojiti s svojo raketo New Shepard 20. julija. Prav način prevoza in tudi višina leta je dvignila kar nekaj prahu, pri Bezosovem podjetju Blue Origin so pred dnevi na twitterju objavili primerjavo, s katero želijo pokazati, da bo pravi vesoljski polet pravzaprav le njihov. Bezos bo namreč letel nad 100 kilometrov, kjer je tako imenovana Karmanova linija, ki splošno velja za začetek vesolja. Poudarili so še, da bo Bezos letel v kapsuli z največjimi okni na rakete, medtem pa ima Virgin le letalo.Kot je pokomentiral astronom dr., je twitteraški spor vsekakor zanimiv, a o nepomembnih stvareh: »Toliko dela in odličnih dosežkov, potem se pa v medijih prepirata o, roko na srce, popolnoma nepomembnih stvareh.«To vsekakor drži, a vendar živimo v svetu, ki stavi na »prve in prvič«. Bransonov polet se bo zgodil po 17 letih razvoja in inovacij in žal tudi tragičnih dogodkov, ko je med testiranjem umrl kopilot Michael Alsbury, pilot Peter Siebold je bil hudo poškodovan.Krstni polet si bo ogledal tudi ustanovitelj Spacexa Elon Musk:Dejstvo je, da se s Bransonovim in Bezosovim poletom začenja novo obdobje vesoljskega turizma. Za Virginove storitve, kjer bodo udeleženci zagledali krivuljo našega planeta in temnino vesolja ter za nekaj sekund uživali v breztežnosti, je veliko zanimanja. Vstopnica bo stala okoli 250.000 dolarjev, je pa Branson v minulih dneh namignil, da bo mora poleta deležen tudi kdo, ki takšne vsote ne more kar tako odšteti. Koliko bo stal polet z raketo New Shepard, za zdaj še ni znano. Ve se, da je eden izmed potnikov na krstnem poletu odštel vrtoglavih 28 milijonov dolarjev, a verjetno bo cena vstopnice vseeno precej nižja. Šlo bo torej za krajše pustolovščine na podorbitalnih poletih, medtem pa bosta ruska vesoljska agencija in SpaceX ponujala orbitalne polete, ki bodo seveda časovno daljši in tudi dražji.V preteklih letih je ruska vesoljska agencija sem ter tja za velike denarje odstopila sedež v sojuzu, da so posamezniki lahko odpotovali do mednarodne vesoljske postaje. Tudi v prihodnjih letih je napovedanih nekaj takšnih poletov, vsaj za dva pa imajo bogati potniki rezervirana raketo falcon 9 in kapsulo dragon podjetja SpaceX. Že jeseni bo četverica z dragonom odpotovala v orbito, kjer bo krožila nekaj dni okoli planeta, prihodnje leto pa bo ekipa v organizaciji turističnega podjetja Axiom odpotovala na vesoljsko postajo. Še dlje naj bi odpotovala skupina ljudi pod vodstvom japonskega milijarderja Jusakuja Meazave z raketo starship, saj želijo leteti okoli lune. Branson je poudaril, da bo s poletom vesolje odprl človeštvu in naredil boljši svet, a dejstvo je, da navadni smrtniki takšnega poleta ne bomo nikoli deležni. Kot je za Delo povedal dr. Japelj, bo vesolje, poleg astronavtom, po novem dostopno premožnim posameznikom. »Trenutno gledamo predstavo za javnost. Musk, Branson in Bezos za prve turistične polete radodarno poklanjajo brezplačne sedeže navadnim ljudem. Vsak gre lahko v vesolje, samo zmagati mora na loteriji, ki jo organizirajo milijarderji. Kljub morebitnemu padcu cen te nikoli ne bodo tako nizke, da bi se lahko vsakdo odločil za potovanje.«Japelj je še dodal, da bi v prihodnosti s turističnimi poleti pridobila tudi znanost. »Za zdaj gre za komercialno dejavnost. Če se bodo turistični poleti izkazali za ekonomičen posloven model, potem lahko pričakujemo nadaljnji razvoj vesoljske tehnologije in dodatno pocenitev prevoza tovora v vesolje. Na ta način bi pridobili tudi znanstveniki, ki bi v vesolje lažje poslali nove eksperimente.«