Bi šli do Lune?

Bogati fantje, ki si uresničujejo otroške sanje​ Spacex sicer sodeluje še pri dveh zasebnih odpravah. Ena je Inspiration4, ko se bo četverica z dragonom popeljala okoli Zemlje, druga pa Axiom, ko bo posadka poletela na Mednarodno vesoljsko postajo.

Japonski milijonar Jusaku Maezava išče osmerico ljudi, ki bi z njim potovala do Lune in nazaj.​Pred tremi leti je japonski tekstilni mogotec pri Spacexu zakupil raketo starship, ki je sicer še v razvoju, da se njo popelje okoli Lune. Takrat je načrtoval, da s seboj na za marsikoga sanjsko potovanje povabi od šest do osem umetnikov, ki bi nato v svojih delih izrazili vsa občutenja o tem podvigu, zdaj pa je objavil nekoliko širše pogoje: »Vabim vas, da se mi pridružite pri tej odpravi. Osmerico z vsega sveta.«Polet se bo predvidoma zgodil že čez dve leti, trajal pa bo šest dni, je razložil milijarder, ki ni razkril, koliko je plačal za polet, imenovan DearMoon ali Draga Luna. Pojasnil je, da je začel razmišljati, koga si pravzaprav želi ob sebi, ko je k prijavam pozval umetnike – so to pevci, pisatelji, plesalci?»Bolj ko sem razmišljal o tem, bolj nejasno je postalo. Začel sem razmišljati, da bi vsakogar, ki je kreativen, lahko pravzaprav oklicali za umetnika. Zato se obračam k širši publiki, da dam priložnost ljudem po vsem svetu, da so del tega projekta. Če menite, da se umetnik, ste umetnik,« je povedal Maezava, ki je svoje bogastvo ustvaril s prodajo oblačil prek spletne trgovine Zozo, ki jo je leta 2019 za dobri dve milijardi evrov prodal japonski veji Yahooja, ki je v lasti velikana SoftBank.Izpostavil je dva pogoja: »Ne glede na to, v kakšni dejavnosti ste, jo bo pot v vesolje obogatila in nadgradila, da bi tako na neki način lahko pomagali drugim ljudem in družbi,« in »Pripravljeni in sposobni morate biti, da podpirate druge člane posadke s podobnimi željami.«Kot je še pojasnil veliki ljubitelj umetnosti, bo na krovu od deset do dvanajst ljudi, bo pa to povsem zasebno potovanje.Prijave bodo zbirali do 14. marca, do 21. marca jih bodo nekaj odbrali, nato pa sledijo dodatni krogi za izbor, ki pa za zdaj še niso časovno opredeljeni. Znano je le, da bodo zadnji intervjuji in zdravniški pregledi potekali konec maja letos.Prijavite se lahko TUKAJ »Najbolj se veselim, da bom videl celotno Zemljo s svojimi očmi,« je še poudaril 45-letnik in spomnil, kako neverjeten je naš planet. Lani je ločenec z dvema otrokoma prek dokumentarnega filma sicer iskal ljubezen svojega življenja, da bi jo popeljal na vesoljsko odisejado. Prijavilo se je več kot 27.000 deklet, a nato je zaradi mešanih občutkov odstopil od projekta. , ustanovitelj podjetja Spacex, pa je v posnetku povedal, da je najbolj pomenljivo dejstvo projekta to, da bo to prvi zasebni polet ljudi zunaj orbite Zemlje. To bo tudi prvi polet zunaj orbite po zadnji odpravi Apollo leta 1972, če bo seveda podjetje pravočasno uspešno sestavilo raketo.Musk je samozavestno dodal, da bo raketa starship do leta 2023 že večkrat poletela v orbito in »da bo do takrat dovolj varna za prevoz ljudi«. Znano pa je, da je Musk pogosto preoptimističen glede časovnih rokov.Ravno te dni se sicer pričakuje nov testni polet prototipa rakete SN10. Zadnja dva poleta deset kilometrov visoko sta se končala ognjevito, saj raketi nista uspešno pristali in sta se v eksplozivnem trku razleteli S težkokategorno raketo bi lahko leteli do Lune, Marsa in še naprej. Po Muskovih ocenah bi lahko prve orbitalne polete videli prihodnje leto, lani je sicer napovedoval, da se bo to zgodilo že letos.Celotna vesoljska ladja starship bo sestavljena iz dveh glavnih delov – 50 metrov visoke stopnje starship, ki bo v celoti večkratno uporabna, lahko se jo oblikuje za prevoz ljudi (Musk napoveduje, da bo sprejela okoli sto potnikov) ali pa za tovor; in 70 metrov visoke nosilne rakete super heavy (za primerjavo: falcon 9 je visok 70 metrov in ima premer 3,7 metra). Starship ima premer devet metrov. Tudi nosilna raketa bo večkratno uporabna, obe stopnji bosta pristajali vertikalno, kot to zdaj že skoraj povsem rutinirano počne prva stopnja falcona 9. V nizkozemeljsko orbito bo raketa sposobna ponesti več kot sto metričnih ton tovora, kar je več kot katerakoli trenutno delujoča raketa na svetu (podobno nosilnost je imel legendarna raketa Saturn V).