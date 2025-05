Mlada raziskovalka spreminja prihodnost

Šestindvajsetletna Teja Potočnik prihaja iz Spodnjih Jablan iz okolice Kidričevega. Študijska pot jo je zanesla v Anglijo, kjer se je tudi začela njena raziskovalna in podjetniška pot. Na Univerzi v Cambridgeu je doktorirala iz nanofabrikacij in ustanovila podjetje Nanomation. S podporo podjetja Cambridge Enterprise je skupaj s sodelavci vložila patentno prijavo in zagotovila sredstva za razširitev svoje rešitve.

Razvila je avtomatizirano programsko platformo LithoTag, ki povečuje natančnost pri izdelavi polprevodniških naprav na podlagi nanomaterialov. Učinkovitejše polprevodniške tehnologije pomembno vplivajo tudi na okolje, saj bi lahko zmanjšale porabo energije podatkovnih centrov, s čimer bi se emisije CO 2 zmanjšale za 35 milijonov ton.

Teja Potočnik je ena od desetih inovatorjev, ki jim bo Evropski patentni urad 18. junija podelil nagrado za mlade izumitelje (Young Inventors Prize). Prijavljenih je bilo 450 kandidatov, ožji izbor je opravila neodvisna žirija.

»V industriji so pomembne zanesljivost, ponovljivost in integracija v proizvodne procese. Ne glede na to, kako dobra je tehnologija, ni toliko vredna, če ni mogoče razširiti njene uporabe. Zato se ne osredotočamo le na zmogljivost, temveč tudi na zanesljivost in integracijo v proizvodnjo,« o svojem delu pojasnjuje mlada raziskovalka.

Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma podatkovni centri po vsem svetu na leto porabijo približno 460 teravatnih ur električne energije, kar je enako energetskim potrebam 153 milijonov gospodinjstev. Ker povpraševanje po računalniški moči narašča, bi svetovna poraba energije podatkovnih centrov do leta 2025 lahko prispevala do 3,2 odstotka skupnih emisij ogljika.

V industriji so pomembne zanesljivost, ponovljivost in integracija v proizvodne procese. FOTO: osebni arhiv

Energetsko učinkovitejše naprave

Drobne elektronske komponente se uporabljajo za ojačanje in preklapljanje elektronskih signalov. So temeljni gradniki večine elektronskih naprav, vključno z računalniki, pametnimi telefoni in drugimi digitalnimi pripomočki. Ker te komponente postajajo vse manjše, je izboljševanje njihovega delovanja vse težje. Nanomateriali, kot so grafen, ogljikove nanocevke in kvantne pike, bi lahko pomagali, vendar jih je težko vključiti v obsežno proizvodnjo. LithoTag to težavo pomaga odpraviti z vdelavo edinstvenih markerjev na polprevodniške čipe in s tem omogoča učinkovito integracijo novih materialov. Ta programska oprema za avtomatizacijo združuje pozicioniranje v nanometru in računalnik ter utira pot do hitrejših in energetsko učinkovitejših naprav.

Izum Potočnikove pomaga premostiti vrzel med raziskovalnimi preboji in industrijsko uporabo. Napredne polprevodniške tehnologije bi lahko omogočile hitrejše, manjše in energetsko učinkovitejše izdelke, kot so napredni slikovni senzorji ali kvantne naprave. Poleg tega naj bi po podatkih Deloitta proizvodnja polprevodnikov do leta 2030 ustvarila 100.000 novih delovnih mest po vsem svetu, zlasti v tehničnih vlogah, ki podpirajo avtomatizirane in nanotehnološke industrije.