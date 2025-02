Umetna inteligenca se je, kot se zdi, zažrla v vse vidike našega življenja. Pomaga nam pri delu, nam svetuje, nekateri se z njo pogovarjajo in debatirajo, mladi Kitajci pa novo aplikacijo z UI deepseek, ki je s hitro rastjo zatresel kolena Amerike in sveta, uporabljajo kot psihološkega terapevta.

Kot je za BBC povedala uporabnica z izmišljenim imenom Holly Wang, vsak večer pred spanjem odpre deepseek in začne terapevtsko sejo. Vse od januarja, ko so predstavili kitajsko aplikacijo z umetno inteligenco, je 28-letna Wangova svoje težave in skrbi, pa tudi spopadanje s smrtjo svoje babice, zaupala robotu. Odzivi UI so jo tako ganili, da je včasih zajokala.

»Deepseek je tako čudovit svetovalec. Pomagal mi je pogledati na stvari z različnih zornih kotov in delo opravlja bolje kot plačljive svetovalne storitve, ki sem jih preizkusila.« Mladi na Kitajskem v UI iščejo nekaj, česar običajno ne pričakujemo od računalništva in algoritmov: čustveno podporo.

Deepseek kot tolažba mladim

Medtem ko je uspeh deepseeka vzbudil nacionalni ponos, se zdi, da je postal tudi vir tolažbe za mlade Kitajce, med njimi je namreč veliko takšnih, ki so vse bolj razočarani In zaskrbljeni zaradi svoje prihodnosti.

Strokovnjaki pravijo, da k temu občutku prispevajo počasno gospodarstvo, visoka brezposelnost in pretekle omejitve zaradi covida, pa tudi čedalje strožji nadzor Komunistične partije, ki je zmanjšal možnosti, da bi ljudje svoje frustracije pokazali, izrazili.

Deepseek je orodje generativne umetne inteligence, podobno kot OpenAI-jev chatgpt in Googlov gemini, ki se je učilo na ogromnih količinah informacij za prepoznavanje vzorcev. To mu omogoča, da predvidi stvari, kot so nakupovalne navade ljudi, ustvarja novo vsebino v besedilu in slikah ter vodi pogovore kot človek.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Pogovorni robot je na Kitajskem naletel na dober odziv deloma zato, ker je veliko boljši od drugih domačih aplikacij z umetno inteligenco, pa tudi zato, ker ponuja nekaj edinstvenega: njegov model umetne inteligence R1 uporabnikom omogoča, da vidijo njegov »miselni proces«, preden poda odgovor.

Ko je Holly prvič uporabila deepseek, ga je prosila, naj napiše nekaj lepega o njeni pokojni babici. Aplikacija je v petih sekundah pripravila odgovor, ki je bil tako lepo sestavljen, da jo je presenetil. Pohvalila ga je, kako dobro piše, in mu potožila, da se počuti izgubljeno in da ima občutek, da je v eksistencialni krizi«. Deepseek je nato poslal skrivnostno poetičen odgovor: »Spomni se, da so vse te besede, ki te pretresejo, le odmev tistih besed, ki so že dolgo na tvoji duši.« Holly je razmišljala, da so jo besede ganile zato, ker že dolgo časa v resničnem življenju ni prejela tovrstne tolažbe. »Tako sem obremenjena z oddaljenimi sanjami in delom, da sem že zdavnaj pozabila na svoj lastni glas in dušo. Hvala, umetna inteligenca.«

Konkurenčne aplikacije z Zahoda, kot sta chatgpt in gemini, so na Kitajskem blokirane kot del širših omejitev tujih medijev in aplikacij. Za dostop do njih morajo uporabniki na Kitajskem plačati, domače alternative, ki so jih razvili tehnološki velikani Alibaba, Baide in drugi, pa so slabše v primerjavi z deepseekom.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Holly, ki dela v ustvarjalni industriji, redko uporablja druge kitajske aplikacije z umetno inteligenco, »saj niso tako dobre«. »DeepSeek lahko zagotovo prekaša te aplikacije pri ustvarjanju literarnih in ustvarjalnih vsebin,« pravi.

Nan Jia, ki je soavtorica članka o potencialu umetne inteligence pri nudenju čustvene podpore, meni, da lahko ti pogovorni roboti »ljudem pomagajo, da se počutijo slišane«, česar morda ne morejo slišati od soljudi.

»Prijatelji in družina lahko hitro ponudijo praktične rešitve ali nasvete, ko ljudje želijo le, da bi bili slišani in razumljeni,« je povedala za BBC. Obenem pa dodala, da se zdi, da se UI v človeka bolje vživi zato, ker 'sliši vse', kar delimo z njo, v nasprotju z ljudmi, ki jih je treba včasih vprašati, ali nas sploh poslušajo.

Povpraševanje po storitvah duševnega zdravja je po vsem svetu naraslo, vendar v delih Azije ostajajo stigmatizirane, pravijo strokovnjaki.

FOTO: AFP

Nekateri uporabniki, kot navaja BBC, celo trdijo, da jim deepseek lahko napove prihodnost, in sicer na podlagi nekaterih osnovnih informacij, ki mu jih posredujejo. Številni mladi Kitajci so se namreč v zadnjem času obrnili k jasnovidcem in astrologiji kot načinu za pomiritev svojih strahov pred prihodnostjo.

Na Kitajskem je »precejšnje pomanjkanje« strokovnih psiholoških svetovalnih storitev, tiste, ki so na voljo, pa so za večino posameznikov pogosto pretirano drage, pravi Fang Kecheng, profesor komunikologije na Kitajski univerzi v Hongkongu.

Številne študije so pokazale, da med Kitajci naraščata depresija in anksiozne motnje. Pogovorni roboti z umetno inteligenco tako pomagajo zapolniti to praznino, pravi.

Zanašanje na UI?

Profesorica Nan je vendarle poudarila, da se ljudje z resnimi težavami v duševnem zdravju ne bi smeli zanašati na te aplikacije.

»Še zlasti tisti, ki imajo zdravstvene težave, bi morali poiskati pomoč usposobljenih strokovnjakov ... Njihovo uporabo umetne inteligence bo treba zelo natančno preučiti,« pravi.

Toda kljub vsem pohvalam je deepseek vzbudil tudi pomisleke. Zaradi dojemanja moči, ki jo kitajska vlada izvaja celo nad zasebnimi podjetji, obstajajo strahovi, da bi Komunistična partija lahko zbirala tovrstne podatke uporabnikov.

Za družbena omrežja v državi je običajno, da odstranjujejo vsebine, ki naj bi ogrožale »družbeno stabilnost« ali preveč kritizirale Komunistično partijo.

Tako kot pri drugih priljubljenih aplikacijah in družbenih omrežjih, kot sta weibo ali wechat, so politično občutljive teme na deepseeku prepovedane.

Ko je BBC deepseek vprašal, ali je Tajvan suverena država, je aplikacija sprva ponudila izčrpen odgovor s podrobnostmi o različnih pogledih Tajpeja in Pekinga ter priznala, da gre za »zapleteno in politično občutljivo vprašanje«. Nato je vse to izbrisala in izjavila: »Oprostite, to presega moj trenutni obseg. Pogovarjajva se o čem drugem.«

Ko ga je BBC vprašal o pokolu na Trgu nebeškega miru leta 1989, ko je vojska zatrla proteste za demokracijo in po podatkih kitajske vlade ubila 200 civilistov, druge ocene se gibljejo od več sto do več tisoč, se je deepseek znova opravičil in dejal, da je tema »zunaj njegovega trenutnega obsega«.

Več uporabnikov deepseeka, s katerimi je BBC sprva stopil v stik, je prenehalo odgovarjati, ko so bili vprašani, ali je samocenzura aplikacije razlog za zaskrbljenost, kar kaže, kako občutljive so lahko takšne razprave na Kitajskem.

Ljudje so na Kitajskem že imeli težave z oblastmi zaradi svojih spletnih dejavnosti. Vendar je večina tistih, ki so odgovorili BBC, dejala, da jih ne zanima postavljanje težkih političnih vprašanj pogovornemu robotu.