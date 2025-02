DeepSeek je izziv tako za Peking kot za Silicijevo dolino

V nadaljevanju preberite:

Neznano kitajsko podjetje DeepSeek je z izdajo svojega najnovejšega modela umetne inteligence (UI) uničilo več let ameriške politike, ki naj bi zavirala kitajske inovacije, in hkrati znižalo vrednost podjetij, kot sta Nvidia, ameriški velikan na področju čipov UI, in Siemens Energy, proizvajalec električne opreme, ki se uporablja v podatkovnih centrih. S svojo sposobnostjo inoviranja je DeepSeek kljub ameriškim izvoznim omejitvam postavil v negotovost pomembnost dostopa do najsodobnejših polprevodnikov in povezanih tehnologij pri usposabljanju modelov umetne inteligence.