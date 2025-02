Chatgpt dobil »prvega resnega evropskega tekmeca«, ki zna tudi slovensko

Francija je gostiteljica enega najpomembnejših mednarodnih srečanj o umetni inteligenci, na katerem se bodo v prihodnjih dveh dneh zbrali voditelji držav, tehnološki velikani in strokovnjaki z vsega sveta. Poleg razprav o tehnološkem napredku in etičnih izzivih se pričakujejo tudi zahtevni diplomatski pogovori, ki bodo obravnavali geopolitične napetosti na področju umetne inteligence.

Vrh v Parizu je prva takšna priložnost, da evropski voditelji spoznajo novega ameriškega podpredsednika J. D. Vanca, ki je na svojem prvem uradnem obisku v tujini. Vance se bo v torek sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, osrednje teme pogovorov pa bodo vojna v Ukrajini in razmere na Bližnjem vzhodu.

Francoski predsednik je v nedeljo poudaril, da Evropa ne sme zamuditi priložnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca. »Gre za tehnološko in znanstveno revolucijo, kakršne smo redko videli. UI nam lahko omogoči boljše življenje, boljše učenje, boljše delo in boljše zdravstvo – vendar moramo poskrbeti, da bo služil človeku,« je dejal Macron.

Tekmovalnost in razlike v pristopih

Srečanje poteka v času »tehnološke vojne« med svetovnimi tehnološkimi velikani. Ameriška podjetja, kot so Google, Microsoft in Openai, so močno prisotna na trgu, medtem ko Kitajska s svojim modelom umetne inteligence deepseek hitro napreduje. Francija si prizadeva postaviti evropsko umetno inteligenco na svetovni zemljevid in privabiti ključne investicije v tehnološko infrastrukturo.

Danes in jutri bo potekal vrh umetne inteligence v Parizu. FOTO: Ludovic Marin/AFP

V ospredju vrha bo tudi vprašanje, ali lahko umetna inteligenca postane bolj javno dostopna in ali lahko države zmanjšajo vpliv zasebnih tehnoloških podjetij na razvoj tega sektorja. Linda Griffin iz Mozille meni, da gre za »trenutek postavljanja norm«. Po njenem mnenju bi lahko Pariz postal prelomna točka, kjer bi se oblikovala nova pravila za umetno inteligenco, ki bi bolj služila javnemu interesu.

Rekordne investicije v evropsko umetno inteligenco

Poleg političnih in tehnoloških razprav vrh v Parizu spremljajo tudi velike napovedi o investicijah. Kanadski sklad Brookfield je napovedal 20 milijard evrov vlaganj v francosko infrastrukturo umetne inteligence do leta 2030, pri čemer bo večina sredstev namenjena gradnji podatkovnih centrov. Francija in Združeni arabski emirati sta prejšnji teden razkrila projekt UI kampusa, ki vključuje 50 milijard evrov vredno naložbo v tehnološko infrastrukturo.

Obsežne investicije v podatkovne centre so posledica dveh ključnih dejavnikov: prvi je napovedani Stargate AI projekt, ki ga podpirajo Openai, SoftBank in MGX ter vključuje pol bilijona (tisoč milijard) dolarjev vredno gradnjo podatkovnih centrov v ZDA. Drugi dejavnik pa je energetska prednost Francije, saj kar 65 odstotkov njene električne energije prihaja iz jedrskih elektrarn, kar omogoča energetsko učinkovito delovanje visoko zmogljivih podatkovnih centrov.

Evropski odgovor na ameriško-kitajski boj za UI

Da umetna inteligenca ne bi postala zgolj ameriško-kitajska stvar s ščepcem Evrope, je soorganizator vrha indijski premier Narendra Modi. Indijska vlada poudarja potrebo po enakopravnem dostopu do umetne inteligence in opozarja na nevarnost digitalne neenakosti. »Ne smemo dopustiti, da bi umetna inteligenca postala še en dejavnik globalnega razkola,« je dejal indijski zunanji sekretar Vikram Misri.

Srečanje poteka v času intenzivne konkurence med svetovnimi tehnološkimi velikani. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Macron in Modi bosta v sredo obiskala Marseille, kjer bosta odprla novi indijski konzulat in obiskala raziskovalni center ITER, ki preučuje energetske rešitve prihodnosti.

Francija v ospredju evropske AI industrije

Francoska UI doživlja izjemen razvoj, pri čemer je startup Mistral AI eden ključnih igralcev. Podjetje, ki sta ga leta 2023 ustanovila nekdanja inženirja Googlovega podjetja deepmind in meta ai, je predstavilo novega pomočnika, ki ga poganja umetna inteligenca, le chat, ki se želi postaviti ob bok najbolj razširjenemu UI programu chatgpt. Mistral AI je postal eden najhitreje rastočih UI startupov v Evropi in je vreden že 5,8 milijarde evrov.

Ena od ključnih prednosti le chata je funkcija »bliskovito hitrih odgovorov« (angl. Flash Answers), ki omogoča skoraj hipne odgovore – tudi do 1.100 besed na sekundo. Podjetje trdi, da je njihova rešitev hitrejša od vseh konkurentov, vključno s chatgpt. Storitev je na voljo v petih jezikih – francoščini, angleščini, nemščini, španščini in italijanščini – kar jim daje konkurenčno prednost. Sicer le chat razume tudi slovensko, a zaenkrat funkcija bliskovitih odgovorov ni na voljo.

V ozadju razvoja le chata je tudi francoska vlada, ki Mistral AI vidi kot ključnega igralca v evropskem tehnološkem ekosistemu. Predsednik Macron že od leta 2023 spodbuja razvoj evropskih UI podjetij in poskuša zmanjšati odvisnost od ameriških tehnologij.

Macron je napovedal veliko vlaganj v umetno inteligenco. FOTO: Gonzalo Fuentes/AFP

»Francoski in evropski igralci na področju umetne inteligence pridobivajo na veljavi in ponujajo vrhunske tehnologije,« je izjavil ob izidu francoskega UI pomočnika.

Na družabnih omrežjih je delil posnetek, kjer je njegov obraz prilepljen na številne znane osebnosti s pomočjo umetne inteligence. Ob tem je pripisal: »Dobro opravljeno«.

Pred dnevi je prav tako na družbenih omrežjih objavil pogovor z novim UI pomočnikom. Vprašal ga je, če je ponosen, da je francoska stvaritev. Ta mu je odgovoril pritrdilno in Macron je v šali pripisal, da je nov pomočnik »preizkušen in odobren!«.

Geopolitična bitka se širi na umetno inteligenco

V ozadju AI vrha v Parizu pa poteka širša geopolitična igra. Evropski politiki z zaskrbljenostjo spremljajo napovedi Donalda Trumpa, ki je napovedal visoke carine na evropski uvoz in celo omenil možnost prevzema Grenlandije, kar je sprožilo napetosti v transatlantskih odnosih.

Hkrati francoski uradniki pričakujejo, da bo UI vrh prinesel dodatne investicije, ki bodo pomagale oblikovati evropski odgovor na ameriško-kitajski monopol v umetni inteligenci.

Francija se tako vse bolj profilira kot ključna evropska sila na področju umetne inteligence. Vprašanje pa ostaja, ali bodo evropske države znale izkoristiti ta trenutek in vzpostaviti dolgoročno strategijo za konkurenčnost v tej hitro razvijajoči se panogi.

Na platformi iOs je Le Chat prvi na lestvici pod zavihkom Storilnost (angl. Productivity), pred konkurentoma chatgpt in deepseek. FOTO: Ios App Store

Medtem ko so Google, Microsoft in Openai močno zasidrani v UI industriji, le chat po mnenju mnogih strokovnjakov predstavlja prvi resni evropski izziv ameriški prevladi. Ali bo francoski model res uspel prepričati svetovne uporabnike, bo pokazal čas, a trenutne investicije in tehnološki razvoj nakazujejo, da Mistral AI resno konkurira največjim igralcem v industriji.