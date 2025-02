Mumije dišijo po sladkem, lesu in začimbah

V nadaljevanju preberite:

Iz staroegipčanskih mumij se vijejo sladki vonji, vonji lesa in začimb. Tako ugotavlja študija, ki so jo vodili raziskovalci Univerze v Ljubljani in Univerzitetnega kolidža v Londonu v sodelovanju z Egipčanskim muzejem v Kairu ter strokovnjaki iz Poljske. Devet mumij, ki jih hranijo v Egipčanskem muzeju v Kairu, so preučevali s kemijskimi napravami in nosovi izurjenih strokovnjakov.

»Cilj naše raziskave je bil preučiti mumificirana telesa tako z vohalnega kot kemičnega vidika,« poudarja prvopodpisana avtorica raziskave Emma Paolin, doktorska študentka v Laboratoriju za dediščinsko znanost na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. »V muzeju smo zbrali vzorce, in sicer zgolj zrak okoli mumificiranih teles, materialnih vzorcev nismo odvzeli. Vzorce smo analizirali na tukajšnji fakulteti in na Ekonomski univerzi v Krakovu. Na eni strani smo opravili senzorično analizo: vonj so opisale za to usposobljene osebe, torej raziskovalci z univerz, ter muzejski kustosi, ki jim je vonj mumij že leta domač. Na drugi strani pa smo vonjave analizirali s posebnimi napravami, ki so podale spekter spojin,« opisuje za zaznavanje vonjev izurjena raziskovalka.