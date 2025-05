Musk naj bi dobil svoje mesto

SpaceX in Elon Musk bosta morda dobila svoje lastno mesto v Južnem Teksasu. Volivci namreč danes v majhnem predelu Teksasa glasujejo za uradno ustanovitev novega mesta z imenom Starbase na območju, kjer Muskova družba SpaceX organizira izstrelitve raket v Teksasu. Predlog za novo mesto je SpaceX podalo decembra lani.

Nekaj sto prebivalcev območja, imenovanega Boca Chica, bo na volitvah odločilo, ali naj njihova soseska postane mesto, s čimer bi dobili pooblastila za sprejemanje mestnih odlokov. Izid glasovanja, o katerem bodo skoraj v celoti odločali zaposleni v družbi SpaceX in njihove družine, ki predstavljajo večino lokalnega prebivalstva, bo skoraj zagotovo v prid ustanovitvi mesta. V bazi Starbase živi nekaj več kot 500 ljudi, od tega jih je 260 zaposlenih pri vesoljskem podjetju, ostali pa so njihovi bližnji.

Musk bi se tako, po poročanju Guardiana, znašel v nenavadnem položaju, saj bi imel v rokah vpliv nad mestom podjetja, kar ima več skupnega z industrialci zlate dobe kot z večino sodobnih ameriških podjetij. Vendar pa Musk ne bo vodil mesta. Župan mesta naj bi postal 36-letni Bobby Peden, ki je od leta 2013 zaposlen pri družbi SpaceX in je podpredsednik za testiranje in izstrelitev v Teksasu. Peden in še dva druga kandidata za mestna komisarja, ki sta prav tako zaposlena pri družbi SpaceX, kandidirajo brez protikandidata.

Starbase leži na majhnem koščku zemlje blizu mehiške meje ob majhnem zalivu, ki se izliva v Mehiški zaliv. Pred mestom stoji doprsni kip Muska, ki so ga vandali prejšnji mesec poškodovali – Musk je trenutno precej osovražena oseba zaradi ukrepov, ki jih sprejema »njegovo« ministrstvo za vladno učinkovitost. V »msetu« je restavracija Astropub, namenjena samo zaposlenim, z neonsko rdečim napisom »Occupy Mars« (okupirajte Mars – Musk si s svojimi raketami osvojiti Mars). Eden od glavnih bulvarjev se imenuje Memes Street, opisuje Guardian.

Odločitev za ustanovitev mesta prinaša koristi predvsem podjetju SpaceX. Associated Press je poroča, da bi ustanovitev mesta pomagala pri logistiki in usklajevanju vprašanj, kot so zapore cest med poskusnimi izstrelitvami. Nasprotniki ideje o mestu opozarjajo, da bi Musk oziroma SpaceX lahko po svoji volji zapiralo dostop do javne plaže v mestu.

SpaceX je, kot še navaja Guardian, vse bolj dragocen del Muskovega imperija. Tesla izgublja na vrednosti, medtem pa SpaceX dobiva vse več posla od države. Musk je v zadnjih letih svoje bivališče in sedeže svojih podjetij preselil v Teksas.