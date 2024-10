Kako bomo Zemljo ubranili pred nevarnimi asteroidi

V nadaljevanju preberite:

Pred nami je izstrelitev Here, prvega vesoljskega plovila, ki ga Evropska vesoljska agencija namenja planetarni obrambi pred nevarnimi asteroidi. Hera bo potovala do asteroida Dimorfos, v katerega je pred dvema letoma namerno trčilo Nasino plovilo Dart. Namen odprave je pregledati stanje asteroida po trku in z novimi podatki pomagati pri nadaljnjem načrtovanju obrambe pred asteroidi.

Več znanstvenih in inženirskih programov po svetu je namenjenih delu za aktivno preprečitev trka nevarnega asteroida. Prvi korak je popis asteroidov v našem osončju. Cela vrsta zemeljskih in vesoljskih teleskopov vsak dan išče nove asteroide, znanstveniki računajo njihove orbite in iščejo potencialno nevarne primerke. Čeprav obstaja daljši seznam takšnih asteroidov, v resnici nobeden izmed njih ni zares nevaren, saj je verjetnost, da bi v prihodnosti trčili v Zemljo, izredno majhna. Kaj bi se zgodilo, če bi nenadoma našli resnično nevaren asteroid? Tu pride na vrsto drugi korak: preprečitev trka.