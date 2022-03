Na Luno bo padel kos rakete

Odslužen del rakete bo danes padel na nam nevidno stran Lune. Kot so izračunali astronomi, se bo trčenje zgodilo danes okoli 13.25 po srednjeevropskem času.

Večjih posledic za Luno ne bo, nastal naj bi krater s premerom od deset do 20 metrov. Znanstveniki upajo, da ga bodo sateliti – denimo Nasin LRO - v orbiti Lune lahko našli. Kot predvidevajo, naj bi zgornja stopnja rakete, ki leti s hitrostjo okoli 9300 kilometrov na uro, trčila v 570-kilometrov širok krater Hwrzsprung.

Je pa to dober opomnik, da preveč zlahka jemljemo pravila o ustreznem odstranjevanju vesoljskih plovil iz orbite. Problematika vesoljskih smeti je že zelo pereča. Te budno spremljajo v orbitah okoli Zemlje, saj lahko trčenje povzroči izgubo delujočih satelitov, v nevarnosti pa je tudi mednarodna vesoljska postaja, medtem pa odsluženih plovil v globokem vesolju ne spremljajo.

Čigava je raketa?

Najprej je astronom Bill Gray, ki je prvi odkril del rakete, oznanil, da gre za zgornjo stopnjo rakete podjetja SpaceX falcon 9, s katero so februarja 2015 izstrelili odpravo DSCOVR. Vendar so potem pri Nasinem JPL opozorili, da glede na trajektorijo v odpravi, raketa ne bi mogla zaiti v bližino Lune.

Zdaj velja, da gre za del kitajske rakete, s katero so oktobra 2014 izstrelili odpravo Chang'e 5 T1, to je bila testna odprava, s katero so preskusili tehnologijo za naslednjo Chang'e 5, s katero so decembra 2020 pridobili vzorce z Lune.

A Kitajska zanika te navedbe. Kot je sredi februarja povedal predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin, je »zgornja stopnja rakete vstopila v atmosfero in v celoti izgorela«. Navedbe so se ujemale s podatki ameriških vesoljskih sil, da je raketa vstopila v atmosfero leta 2015, a Gray je opozoril, da gre le za predvidevanja in ne za dejanske podatke. Pristojni pri vesoljskih silah so znova preverili in potrdili, da je kitajski del rakete še vedno »tam zunaj«.

Ampak stoodstotne gotovosti, za kateri del rakete gre, ni, težko je namreč razbrati posamezno vesoljsko smet. Morda bodo nekega dne astronavti na Luni našli ostanke in razrešili uganko. Na našem naravnem satelitu je sicer predmetov, ki smo jih tam pustili ljudje, več kot sto. Po nekaterih podatkih to znese okoli 187.400 kilogramov. Med drugim je na površju več kot 70 plovil: roverji, pristajalni moduli iz odprav Apollo, znamenita vozila buggy, padli orbiterji. Pa tudi ameriške zastave, žogice za golf, čevlji, kamere, plenice, pero ter več spominskih obeležij, med temi skulptura, ki so jo v spomin na umrle ameriške astronavte in ruske kozmonavte na površju pustili člani odprave Apollo 15.