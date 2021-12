Na presečišču jezika in umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Prevajalski proces se pri »šablonskih« tekstih, kot so na primer navodila za uporabo ali tehnična dokumentacija, danes večinoma opira na sodobno računalniško tehnologijo, poleg tega so strojni prevodi celo v nerevidirani obliki čedalje bolj dostopni tudi spletnim uporabnikom. Hiter razvoj na tem področju omogoča prevode čedalje boljše kakovosti, a to ne pomeni, da je tehnologija brez napak; možnosti za razvoj boljših jezikovnih orodij je še ogromno.

Eden od napredkov nevronskih prevajalnikov so vektorske vložitve, prek katerih prevajalniki modelirajo pomen posameznih besed ali besednih zvez. Vsaki besedi je dodeljen niz številčnih vrednosti, s katerim je umeščena v neki asociativni prostor. Sistem pri prevajanju išče ustreznice v tujem jeziku, ki imajo podobne vektorske numerične vrednosti, kar pomeni, da so v tem prostoru umeščene bliže druga drugi.