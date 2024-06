Nadzora nad razvojem zdravil ne smemo prepustiti strojem

V nadaljevanju preberite:

Prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm., je prepoznaven kot raziskovalec v farmacevtski tehnologiji. Od leta 1991 je bil zaposlen v novomeškem farmacevtskem podjetju Krka, nazadnje, pred nedavno upokojitvijo, je bil tam pomočnik direktorja razvoja in raziskav zdravil. Je tudi redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Pred kratkim mu je Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) podelilo Minařikovo odličje, najvišje slovensko farmacevtsko priznanje, prejel je tudi nagrado mestne občine Novo mesto.

S svojim znanjem in razumevanjem lastnosti snovi in procesov je ključno pripomogel, da je Krka v začetku devetdesetih let lahko začela razvijati lastne izdelke, največji pečat pa je pustil pri razvoju pelet. Je avtor in soavtor kar 29 mednarodnih patentov. Njegov izjemni opus se ponaša tudi z dolgoletnim aktivnim povezovanjem slovenskih farmacevtov v sklopu SFD.