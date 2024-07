Najstarejša jamska umetnina prikazuje prašiča, obkroženega z ljudmi

Na stropu jame Leang Karampuang na indonezijskem otoku Sulavezi so raziskovalci našli ilustracijo treh ljudi in divjega prašiča. Poslikava je najstarejša znana jamska slikarija, nastala je pred približno 51.200 leti. Tako je kar 5000 let starejša od zdaj najstarejše znane jamske umetnine, s tem pa se še bolj v preteklost potiska meja o zavedanju, kdaj so bili prvi moderni ljudje sposobni kreativnega mišljenja.

Prof. Maxime Aubert z univerze Griffith v Avstraliji je za BBC poudaril, da slikarija prikazuje kompleksno zgodbo. »Gre za najstarejši dokaz o pripovedovanju zgodb. Kaže, da je bil človek takrat sposoben abstraktnega mišljenja.«

Na poslikavi z rdečo barvo je 92-krat 38 centimetrov velik divji prašič, ki ga obkrožajo trije ljudje. »Gre za to, da so figure postavljene v odnos, namen je jasen in v sliki je občutek akcije. Nekaj se dogaja med temi štirimi figurami, slikarija pripoveduje zgodbo, kakšno natančno, ne moremo vedeti,« je za Reuters dodal arheolog Adam Brumm.

Za datiranje poslikave so uporabili novo lasersko tehniko, s katero so preučevali kalcijev karbonat, kristal, ki se je naravno nabral na površini barv. Raziskovalci so uporabili enako tehniko datiranja, ko so jo uporabili za slikarijo v drugi jami na Sulaveziju Leang Bulu' Sipong 4, kjer so odkrili poslikavo prašičev in pritlikavega goveda ter ljudi. Ta poslikava je stara okoli 45.500 let in je do zdaj veljala za najstarejšo.

O ljudeh, ki so ustvarili slike, je malo znanega. Kot je pojasnil Aubert, bi lahko bile slikarije še starejše od trenutnih ocen, lahko so nastale že, ko so prvi homo sapiensi prečkali območje in nato pred okoli 65.000 leti dosegli Avstralijo.

Najstarejše slike so raziskovalci našli na skalah v jamah Blombos na jugu Afrike, stare so med 75.000 in 100.000 leti, gre pa za geometrijske vzorce. Jamske slike na Sulaveziju pa so torej abstraktni prikaz sveta okoli ljudi, ki so jih ustvarili. Takšne poslikave kažejo na evolucijo naše vrste in kako sta se razvijali umetnost in znanost.