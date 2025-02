Nalepke opozarjajo na spremembo temperature

V nadaljevanju preberite:

Za na videz preprostim produktom, belimi termokromnimi nalepkami, je napredna inovativna tehnologija, ki so jo razvili raziskovalci na Kemijskem inštitutu. »Termokromne barve – gre pravzaprav za materiale, ki ob določeni temperaturi spremenijo barvo – so že dolgo znane, a večinoma je šlo za reverzibilne barve, ki so relativno neuporabne. Mi pa smo s posebnimi postopki ustvarili ireverzibilne barve,« pojasnjuje dr. Marta Klanjšek Gunde, raziskovalka na Kemijskem inštitutu, inovatorka in soustanoviteljica podjetja MyCol.

Kot take imajo veliko uporabno vrednost: nalepke s prehodom iz bele v črno barvo, kar opazimo s prostim očesom, opozarjajo na temperaturne spremembe na hitro pokvarljivih živilih ali na napravah, ki ustrezno delujejo le, dokler se ne pregrejejo nad kritično temperaturo. Sprememba barve temelji na tako imenovanih levko barvilih v kombinaciji z drugimi ključnimi snovmi v posebnih topoloških razmerah.