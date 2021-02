Nasa bo objavila posnetke pristajanja na Marsu

Ameriška vesoljska agencija je s svojimi plovili devetkrat uspešno pristala na Marsu, a do zdaj izjemnega podviga od vstopa v atmosfero do pristanka, ki je dolg le nekaj minut, še ni posnela. Rover Perseverance (Vztrajnost) je najnovejši vozeči laboratorij na površju sosednjega planeta in je tudi tehnološko najbolj dovršen. Poleg številnih znanstvenih instrumentov se ponaša s kar 23 kamerami, od tega jih je bilo sedem namenjenih snemanju sedmih minut groze, kolikor traja obdobje, ko se ni smela zgoditi niti ena napaka.Že dan po uspešnem pristanku dobro tono (in dve milijardi evrov) težkega roverja je Nasa predstavila fotografijo, ki jo je naredila kamera na žerjavu, ki je v sklepnih sekundah z najlonskimi vrvmi spuščal robota na površje.Danes pa, kot napovedujejo v obvestilu o novinarski konferenci, bodo pri Nasi predstavili posnetek vznemirljivega dogajanja. Prav tako bodo razkrili nove fotografije, ki jih je rover, ki se na pravo znanstveno delovanje šele pripravlja, naredil v prvih dneh na novem planetu.Novinarsko konferneco bomo ob 20. uri prenašali v živo:V teh prvih dneh bodo ekipe najprej morale preveriti, ali vse deluje pravilno. Po kraterju Jezero bo rover po napovedih zapeljal konec tega meseca. Krater je bil nekoč, ko je bil Mars precej bolj podoben Zemlji, jezero, vanj so se stekale reke in nanesle usedline. V teh bi se lahko skrivale sledi nekdanjega mikrobnega življenja, če se je na planetu pred milijardami let pojavilo.Robotski geolog, ki ga bo poganjal radioizotopni termoelektrični generator na plutonij 238, bo prvo leto (dve zemeljski leti) vrtal in nabral vsaj 20 cevi vzorcev na različnih koncih Jezera, ki jih bodo v začetku prihodnjega desetletja predvidoma pripeljali na Zemljo. Na krovu je tudi kot avtomobilski akumulator velik instrument Moxie, ki bo iz atmosfere črpal ogljikov dioksid in ga spreminjal v kisik. V podvozju roverja pa je tudi helikopterček Ingenuity (Iznajdljivost), ki bi lahko v tankem ozračju poletel aprila.