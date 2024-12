Nasa: ZDA bo vnovič na Luni pristala pred Kitajsko

Zaradi težav pri razvoju rakete in kapsule za prevoz posadke, ki bo potovala okoli Lune, so pri ameriški vesoljski agenciji Nasa znova popravili časovnico. Veljalo je, da bo odprava Artemis 2, v kateri bo četverica potovala okoli Lune, septembra prihodnje leto, po novem so datum izstrelitve prestavili na april 2026, je na novinarski konferenci poudaril administrator Bill Nelson.

Pristanek na Luni - predvidoma v bližini južnega pola - pa bo sredi leta 2027, če bo Spacexov pristajalnik (to je starship) pripravljen, je dodal Nelson. Poudaril pa je, da bo ameriški vnovični pristanek na Luni pred kitajskim. Kitajska vlada je namreč napovedala, da bo posadka na Luni pristala leta 2030.

»Varnost posadke je na prvem mestu. Šele ko vemo, da so vsi sistemi varni, letimo. Testni polet moramo opraviti prav in v tem duhu se nadaljuje naše delo,« je dodal Nelson in se ob tem zahvalil vsem sodelujočim pri odpravah. »Vesolje je zahtevno,« je še spomnil Nelson.

Še posebej veliko težav je s toplotnim ščitom kapsule orion, v kateri bo posadka. Namestnica administratorja Pam Melroy je pojasnila, da je erozijo toplotnega ščita oriona pri odpravi Artemis 1, ko v kapsuli ni bilo posadke, povzročila toplota, ujeta v zgornjih plasteh toplotnega ščita med ponovnim vstopom v ozračje. Pri tem so nastali plini in posledično še razpoke. Pri novi kapsuli, ki je zdaj v pripravi za Artemis 2, toplotnega ščita sicer ne bodo zamenjali, bodo pa prilagodili način vnovičnega vstopa v atmosfero, s čimer bodo odpravili možnosti nastankov plinov.

»Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen in jaz smo spremljali vse vidike te odločitve in smo hvaležni, da je Nasa pretehtala vse možnosti in sprejela odločitve v najboljšem interesu človeških poletov v vesolje,« je dejal Reid Wiseman, astronavt in poveljnik odprave Artemis 2. Ta odprava bo zagotovila dragocene podatke o sistemih Oriona, ki so potrebni za podporo posadki na poti v globoko vesolje in njeno varno vrnitev domov.

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je sicer že izbral Nelsonovega naslednika, to je milijarder Jared Isaacman, vesoljski navdušenec in poslovnež, ki je do zdaj že dvakrat letel v vesolje. Poznavalci pozdravljajo njegovo izbiro.

Nelson je sicer povedal, da je z Isaacmanom že govoril, vendar nista razpravljala o spremenjenih načrtih programa Artemis, bo pa govoril z vsemi vpletenimi v program - od Boeinga do Spacexa. Melroyjeva je poudarila, da so odločitve morali sprejeti, da preprosto zaradi narave vesoljskega posla ne morejo čakati na novo vodstvo. Gre za to, da imajo komponente strojne opreme določeno življenjsko dobo in je treba natančno vedeti časovnice. Nelson je dodal, da so bile vse odločitve na strokovnih svetih sprejete soglasno.

Pojavljajo se sicer tudi informacije, da naj bi Nasa pod Trumpovo administracijo celo preklicala nadaljnji razvoj rakete SLS.