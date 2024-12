Milijarder na čelu Nase

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je za administratorja Nacionalne uprave za aeronavtiko in vesolje (Nasa) izbral Jareda Isaacmana. Enainštiridesetletni poslovnež, milijarder in navdušenec nad vesoljskimi poleti – že dvakrat je poletel v vesolje s Spacexom Elona Muska – je pri tem dejal, da se druga vesoljska doba šele začenja, navsezadnje je na zadnjem poletu v vesolje potoval dlje od Zemlje kot kdorkoli v zadnjih petdesetih letih.

Kandidata je podprl tudi Jim Bridenstine, ki je Naso vodil za časa prvega Trumpovega mandata v Beli hiši. Po njegovem mnenju je vizija Jareda Isaacmana idealna za nadaljnje uspehe v vesolju, saj vidi možnost sodelovanja med Naso in zasebnimi podjetji ter poziva senat, naj ga čim prej potrdi. Če bo senat potrdil to nominacijo in načeloma ni zadržkov, da tega ne bi storil, bo Isaacman postal petnajsti administrator Nase in šele četrti, ki je poletel v vesolje. Na tem položaju bo nadomestil Billa Nelsona, demokratskega senatorja s Flordie, ki ga je imenoval odhajajoči predsednik Joe Biden.

Isaacman je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Shift4, platforme za obdelavo mobilnih plačil in soustanovitelj podjetja Draken International, ki ima v lasti floto starejših »upokojenih« lovskih letal, ki služijo kot partnerska pri vojaškem usposabljanju ameriškega vojaškega letalstva v zračnih bojih. Draken International ima v uporabi več kot 150 vojaških letal, ki so še vedno operativna, in to je pravzaprav največja tovrstna zbirka na svetu.

Pred tremi leti je na prvi zasebni misiji za človeške vesoljske polete v zgodovini, znani pod imenom Inspiracija, poletel v vesolje na krovu vesoljskega plovila SpaceX Dragon. Septembra letos se je vrnil v vesolje kot poveljnik misije Polaris Dawn in postal prva oseba, ki je izstopil iz vesoljskega plovila na popolnoma komercialnem vesoljskem sprehodu brez podpore vladne vesoljske agencije.

Isaacman je leta 2022 ustanovil Polarisov program in po svojem prvem potovanju v vesolje podpisal pogodbo s Spacexom za še tri vesoljske misije. Na dveh zasebnih astronavtskih poletih je prebil osem dni v vesolju, v kratkoročnem načrtu ima oziroma je imel vsaj še dva poleta s Spacexom.

Če bo imenovan za administratorja ameriške vesoljske agencije, bi se namreč verjetno ti načrti spremenili, glede na nove obveznosti pa bi bili njegovi novi poleti vsaj začasno odloženi. Na najvišjem mestu v upravi Nase bo Isaacman upravljal letni proračun v višini skoraj 25 milijard dolarjev, od katerih bo velik del namenjen programu agencije Artemis, katerega cilj je tudi ponoven polet na Luno in sprehod ameriških astronavtov po tem Zemljinem satelitu še v tem desetletju.