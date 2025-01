Naslednji slovenski satelit čaka na raketo

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in v podjetju Skylabs so pripravili še tretji satelit. Njihov prvi Trisat, ki je v vesolje poletel septembra 2020, je lani sklenil odpravo, Trisat-R, ki je v tirnici okoli Zemlje od julija 2022, pa še vedno dobro deluje.

»Izjemno smo zadovoljni. Celotnemu svetu smo pripravili presenečenje, ker naš mali satelit že dve leti in pol deluje v enem najzahtevnejših vesoljskih okolij. To so srednji Van Allenovi sevalni pasovi, kjer je sevanje zelo zgoščeno. Dokazali smo delovanje naše tehnologije, kar seveda obeta lepo prihodnost. Za znanstvene odprave je namreč zahtevana res visoka stopnja zanesljivosti,« je poudaril dr. Iztok Kramberger z omenjene fakultete.

Iztok Kramberger FOTO: Jaka Arbutina/Sobotainfo

Njihov tretji satelit, Trisat-S, je prav tako majhen – nanosatelit, z omejeno obratovalno dobo, vendar znova z nekaterimi inovativnimi tehnološkimi demonstracijami. »Satelit trenutno čaka, da bo pripravljeno izstrelitveno plovilo. Tokrat letimo z nemškim podjetjem Isar Aerospace. Gre za zagonsko podjetje, in ker je lani raketa drugega podobnega zagonskega podjetja eksplodirala, so nekoliko bolj pazljivi in preverjajo vse potrebne tehnologije. Zdaj torej čakamo uspešen testni polet, na katerem ne bo tovora. Zgodil naj bi se v začetku tega leta, moral bi biti že konec lanskega, a vremenske razmere na norveškem izstrelišču tega ne dovoljujejo,« je razložil Kramberger. Isar Aerospace, ustanovljen leta 2018, je evropsko podjetje zasebnega kapitala s sedežem v Münchnu. Podjetje razvija dvostopenjsko raketo na tekoče gorivo Spectrum, namenjeno izstrelitvi do 1000 kilogramov v nizko zemeljsko orbito, torej za majhne in srednje velike satelite. Raketa bo visoka 28 metrov, premer pa bo dva metra.

»Ko bo podjetje uspešno preizkusilo raketo, bomo poleteli. Naš satelit se bo utiril v zelo nizko orbito, zato je nemška raketa tudi primerna. Zelo nizka orbita je zdaj zelo aktualna za spremljanje podnebnih sprememb in pa za vojaško industrijo. Demonstrirali bomo dve komunikacijski tehnologiji pri zelo velikih hitrostih, merili bomo trenje v tej orbiti in preizkusili nekaj novih materialov,« je pojasnil Kramberger. Tehnološki prikaz varne povezave med nanosatelitom in zemeljsko postajo temelji na najsodobnejši različici programsko definiranega širokopasovnega radijskega sistema, ki vključuje tako vesoljski kot zemeljski segment in zagotavlja varnost celotne komunikacije med satelitom in končnim uporabnikom.