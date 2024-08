Nenehen napredek pri zdravljenju raka

V nadaljevanju preberite:

V Avstriji, ki ima več kot devet milijonov prebivalcev, za pljučnim rakom na leto zboli skoraj 5000 ljudi. Pogosto ga odkrijejo šele, ko je napredoval in so možnosti za ozdravitev precej manjše. Za to boleznijo v Avstriji vsako leto umre več kot 4000 ljudi. Toda v zadnjem času je zdravljenje številnih vrst in podtipov pljučnega raka zelo napredovalo. Danes so z inovativnimi terapijami možnosti za ozdravitev oziroma daljše preživetje s to diagnozo bistveno večje.