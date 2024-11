Ob novi ideji pozabi na čas

V nadaljevanje preberite:

Slovenski fiziki so že tradicionalno med najuspešnejšimi slovenskimi raziskovalci, ni jih malo, ki so naredili kariero na uglednih svetovnih inštitutih in univerzah. Ena od teh je dr. Mirjam Cvetič, profesorica in raziskovalka na pensilvanski univerzi (Penn) v ZDA. Lani je postala prva Slovenka, ki so jo sprejeli na slavno Ameriško akademijo znanosti in umetnosti.

Že vrsto let je ena najvidnejših ameriških teoretičnih fizičark na področju visokih energij. Posveča se fiziki osnovnih delcev, od študija osnovnih interakcij med delci do eksperimentalnih preizkusov temeljnih teorij. Pri tem izhaja iz teorije superstrun, supergravitacije in splošne relativnosti. S svojimi raziskavami premošča vrzel med osnovno teorijo strun in superstrun ter njeno eksperimentalno potrditvijo, ki je v teoriji strun še ni.

Cvetičeva je vso kariero povezana s slovensko fizikalno sfero. Nekdanja diplomantka, nato pa gostujoča profesorica ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko (FMF) se v Slovenijo vrača tudi kot članica Centra za teoretično fiziko in praktično matematiko na mariborski univerzi. Za pogovor smo jo ujeli, ko se je po obisku inštituta Erwina Schrödingerja za matematično fiziko na dunajski univerzi na kratko ustavila v Mariboru, kjer živi njena mama.