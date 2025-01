Obstaja majhna možnost, da asteroid 2024 YR4 leta 2032 trči v Zemljo

Urad za planetarno obrambo Evropske vesoljske agencije (Esa) pozorno spremlja nedavno odkriti asteroid 2024 YR4, za katerega velja verjetnost - sicer zelo majhna! - da bo leta 2032 trčil v naš planet.

Kot so sporočili iz Ese, so asteroid 2024 YR4 odkrili 27. decembra 2024 s teleskopom Atlas v Čilu. Izračuni so pokazali, da trenutno obstaja zelo majhna možnost - 1,2-odstotna, da asteroid trči v Zemljo 22. decembra 2032.

Ta rezultat je v skladu z neodvisnimi ocenami Nasinega centra za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS) in NEODyS. Po ocenah je asteroid širok med 40 in sto metri, v povprečju asteroid take velikost v naš planet trči vsakih nekaj tisoč let, regionalno lahko povzroči veliko škodo. Kam bi lahko trčil, za zdaj še ne morejo oceniti. Za primerjavo: asteroid, ki je eksplodiral nad mestom Čeljabinsk 15. februarja 2013, je imel premer 18 metrov, udarni val je povzročil veliko gmotno škodo. Asteroid 2024 YR4 naj bi bil približno tako velik, kot je bil asteroid, ki je leta 1908 padel na območje Tunguške. Če je asteroid kamnit, bi lahko povzročil močan udarni val, če je kovinski, bi lahko zadel ob površje in naredil udarni krater, je za space.com pojasnil astronom David Rankin.

Pri Esi so pojasnili, da astronomi budno spremljajo novoodkriti asteroid, da bi pridobili kar se da veliko podatkov, tako o njegovi velikosti kot seveda poti. Asteroid 2024 YR4 je zdaj ocenjen na 3. stopnjo po nevarnosti. Poudarili so še, »da se verjetnost trka asteroida sprva pogosto poveča, nato pa po dodatnih opazovanjih hitro pade na nič«. Orbita asteroida okoli Sonca je zelo ekscentrična oziroma podolgovata in trenutno se vesoljski kamen od Zemlje oddaljuje skoraj v ravni črti, zato je težko določiti, kako se bo njegova pot ukrivila čez čas, so pojasnili. V naslednjih mesecih bo vse manj viden, zato ga bodo opazovali tudi z nekaterimi najmočnejšimi teleskopi, ki jih imamo. »Možno je, da bo asteroid 2024 YR4 zbledel iz vidnega polja, preden bomo lahko v celoti izključili kakršno koli možnost trka leta 2032. V tem primeru bo asteroid verjetno ostal na Esinem seznamu tveganj, dokler ga leta 2028 spet ne bo mogoče opazovati,« so povedali.

Ker je asteroid potencialno nevaren, so aktivirali dve skupini za odzivanje na asteroide, ki delujeta pod okriljem ZN: Mednarodno mrežo za opozarjanje na asteroide (IAWN), ki ji predseduje ameriška Nasa, in Svetovalno skupino za načrtovanje vesoljskih misij (SMPAG). Mreža IAWN je odgovorna za koordinacijo astronomov, ki se ukvarjajo s sledenjem in karakterizacijo asteroidov. Če bi bilo treba, bi razvili strategijo za pomoč vladam pri analizi posledic trka asteroida in načrtovanju vseh potrebnih ukrepov, so navedli pri Esi, ki je članica mreže. Skupina SMPAG, ki ji predseduje Esa, pa je odgovorna za mednarodno izmenjavo informacij. Prihodnji teden se bo skupina sestala na rednem sestanku na Dunaju in določila naslednje korake.