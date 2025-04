Od legokock do Einsteina in Newtona v črni luknji

Fizika ni eden najbolj priljubljenih predmetov v šoli, čeprav je vsepovsod okoli nas in odgovarja na temeljna vprašanja, kdo in od kod smo ter kam gremo. Učiteljev kronično in kritično primanjkuje, ravno ti pa so prvi navdihovalci, kot pravi dr. Anja Kranjc Horvat. Prav gimnazijski profesor jo je tako navdušil, da je šla študirat fiziko, da bi prišla v Cern. Želja se ji je uresničila, zdaj pa raziskuje poučevanje inženirstva.

Kako ste prišli v Meko za fizike?

Na klasično gimnazijo sem šla kot nekdo, ki zagotovo ne mara fizike. Potem sem dobila dobrega učitelja, prebrala nekaj dobrih knjig in šla študirat fiziko z idejo, da bom prišla v Cern. To je bil cilj. A se je izkazalo, da nisem ena izmed tistih genijev na fakulteti za matematiko in fiziko, in moje sanje o Cernu so se razblinile. Odločila sem se za izobraževalno fiziko, ker sem videla, da rada govorim o fiziki, znanosti in se rada z mladimi pogovarjam o tem. Tudi izobraževanje samo po sebi mi je postalo zelo zanimivo. Ko sem začela iskati možnosti za nadaljnje izobraževanje, so v Cernu iskali nekoga za doktorski študij. Eno leto prej še ne bi mogla iti, ker Slovenija še ni bila pridružena članica.

ℹKomunikatorka znanosti Anja Kranjc Horvat, rojena leta 1992, je zaključila dodiplomski in podiplomski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, nato pa opravila doktorat iz izobraževalne fizike na Univerzi v Potsdamu in Cernu. Trenutno raziskuje poučevanje inženirstva na švicarskem zveznem inštitutu za tehnologijo v Lozani (EPFL). Še naprej tesno sodeluje s Cernom, kjer je še vedno vodička v njihovem centru znanosti, zlasti za slovenske skupine.

Še dobro, da ste prvi letnik ponavljali. Lahko to napišemo?

Seveda. Eden izmed problemov v znanosti je, da pogosto skrivamo napake. Tudi ničelnih rezultatov ne objavljamo. Potem se iste raziskave delajo na več koncih, ker raziskovalci ne vedo, da so iste raziskave že nekje opravili in niso uspele. Mogoče se objavi v kakšni manj pomembni reviji, vendar pa revija Nature ne bo objavila, da smo nekaj delali in nismo našli ničesar novega. Tako zapravljamo denar.

Tudi za Cern pravijo, da od leta 2012 niso nič novega našli. Pa smo, ampak ne božjega delca, tako da se o tem ne sliši veliko. Žalostno je, da se sramujemo napak ali tega, da eksperiment ni pokazal ničesar novega. Jaz se ne sramujem tega, da sem padla v prvem letniku fakultete. Prav to me je privedlo do tega, kar sem. Ker sem ugotovila, kako sebe naučiti, kako težko se je nekomu nekaj naučiti, in verjamem, da me je to naredilo boljšo izobraževalko.

Kaj vas je pri fiziki najbolj privlačilo?

Obožujem fiziko in vse, kar je povezano z njo, ker poskuša stvari razložiti na logičen način. Je znanost, ki proučuje, od kod prihajamo, iz česa smo in kaj se bo z nami zgodilo. To so tri fundamentalna vprašanja človeške rase. Da nas zanimajo ta vprašanja, nas dela ljudi. Fizika nanje odgovarja na osnovnem nivoju. Fizično iz česa smo. Zato je lahko bolj objektivna kot recimo psihologija, ki se ukvarja z istimi vprašanji, ampak na malo manj naravoslovno objektiven način. Bistvo teh vprašanj je enako v vseh vedah, vsaka pa se s tem ukvarja na svoj način. Kar je pri fiziki res posebno, pa je, da se z vprašanjem, od kod prihajamo, ukvarja res od samega začetka do tega, kam gremo na koncu.

»Če hoče imeti družba volivce, ki volijo za dobro prihodnosti, moramo imeti volivce, ki razumejo znanost.« FOTO: Blaž Samec

O velikem poku ne dvomimo, čeprav je teorija?

No, pa smo še pri lingvistiki. Ko rečemo teorija velikega poka ali teorija gravitacije, relativnosti …, ima v splošni javnosti priokus, da to še ni dorečeno. Teorija v znanosti pomeni nekaj povsem obratnega. To je nekaj, česar nam kljub ne vem koliko eksperimentom še ni uspelo ovreči. Na podlagi tega, kar trenutno vemo, je to najbližje resnici. V znanosti je »samo« teorija visoko na lestvici, kar mislimo, da je res. Teorija velikega poka ni hipoteza. Ni nekaj, kar bi lahko zavrgli. Vedno pa ta možnost obstaja. Recimo o Newtonovi teoriji gravitacije se spet pogovarjamo, ugotavljamo, ali je res ali ne.

Kaj ni res?

Ko nanjo gledaš v vesolju, moraš dodati še Einsteinovo teorijo in ugotoviš, da je teorija, ki je prej obstajala, samo del večje teorije. Teorije so kot babuške, ko eno odpreš, je v njej še ena manjša. Ne gre za to, da ne bi veljala, ampak ni teorija, ki bi lahko vse opisala. Ko pridemo do črne luknje, tudi Newton pade vanjo.

Dvom je torej nujen.

Znanstveniki morajo biti skeptični tudi do teorij, za katere trenutno pravimo, da so najbližje resnici, kot smo lahko. Največja sreča nekega znanstvenika bi bila, da bi lahko neko teorijo ovrgli ali razširili, da bi pokazali, da ne razloži vsega. To je ultimativni cilj vsakega znanstvenika in to je tisto, kar, če rečemo laično, ti bo prineslo Nobelovo nagrado. Nobelove nagrade ne dobiš, ker je prvi Newtonov zakon še vedno veljaven. Dobiš jo zato, ker mogoče Newtonovi zakoni gravitacije ne razložijo vsega.

Kako pa se pogovarjati s tistimi, ki so prepričani, da je Zemlja ravna?

Res hudi skeptiki, kot so ravnozemljaši in ljudje, ki so tožili Cern, ker da bodo tam ustvarili črno luknjo, ki bo posrkala celo Zemljo, so ljudje, ki jih praviloma ne moreš prepričati o nasprotnem. Pred nekaj leti je bil objavljen dokumentarec, v katerem so ravnozemljaši hoteli z znanstvenimi metodami dokazati, da je Zemlja ravna. In čeprav so vsi njihovi poskusi še dodatno pokazali, da Zemlja ni ravna, so na koncu vseeno rekli, da je ravna, ampak poskus ni deloval. Ko komuniciramo znanost, je pomembno, da se tudi na te stvari pripraviš in nanje odgovarjaš, ampak v glavnem se ne trudimo nagovarjati ljudi s tako močnimi prepričanji, ker jih ne moreš prepričati o nasprotnem. Komuniciramo za tiste, ki so nekje vmes. Ker ni pomembno, da znaš celotno kvantno mehaniko, da razumeš fiziko, samo razumeti moraš, kako znanstvena metoda deluje, in osnovne koncepte znanosti.

Kako bi običajnemu človeku razložili, kaj delajo v Cernu?

V Cernu poskušamo odgovoriti na najbolj osnovna vprašanja, kot je, iz česa je narejeno vesolje. V antični Grčiji so menili, da je vsa narava narejena iz zraka, vode, zemlje in ognja. Potem smo prišli do periodnega sistema, nato smo ugotovili, da je tu cel kup stvari, ki imajo nekaj podobnih in nekaj različnih lastnosti, zato so mogoče tudi te stvari narejene še iz manjših reči. Par stoletij naprej pridemo do fizike delcev, do kvarkov, gluonov in vrste različnih delcev s čudnimi imeni. Če želimo vse, kar vidimo, sestaviti iz teh delcev, kot bi sestavljali legokocke, moramo te legokocke poznati. Če si predstavljate, da sem zgrajena iz kupa legokock, in bi radi vedeli, iz katerih, jih moramo ločiti. Kroglo legokock pa najlažje spraviš narazen tako, da jo vržeš ob tla in kocke se ločijo. Na malo bolj kompleksen način delamo to v Cernu. Eno kroglico legokock in drugo kroglico legokock zadenemo skupaj. Ko tako z visokimi energijami trkamo skupaj delce, v tem primeru protone, lahko vidimo, iz česa je vesolje narejeno, ker dobimo delce, ki so v protonih, in delce, ki jih prej tam v resnici še ni bilo. Ker po Einsteinovi znani enačbi, ki jo pozna ves svet, E = mc2, se energija v tem trku lahko pretvori v maso delcev, ki jih prej tam ni bilo. Torej od legokock do Einsteina.

Kako je izobraževalni del pomemben za razumevanje, popularizacijo znanosti?

Izobraževanje, popularizacija znanosti sta ključna za znanost in za družbo na splošno. Če hoče imeti družba volivce, ki volijo za dobro prihodnosti, moramo imeti volivce, ki razumejo znanost. Volivci, ki tega ne znajo, ki niti nočejo razumeti znanosti, so volivci, ki jih je malo bolj enostavno prepričati, da Elon Musk dela dobro. Splošna izobraženost, splošna znanstvena pismenost sta izredno pomembni za civilizacijo kot takšno. Izobraževanje pa je pomembno tako za družbo kot za znanost, ker v znanosti potrebujemo nove ljudi. Trenutno se v Cernu in celotni skupnosti fizikov delcev pogovarjajo o novem večjem pospeševalniku, ki bi bil dolg okoli 90 kilometrov, z večjimi energijami …

Če bomo dobili finance in bo interes, potem potrebujemo kar nekaj desetletij, da se bo to zgradilo, da bomo vse v notranjosti sestavili, nekaj tehnologij, ki jih bomo za to potrebovali, sploh še ne obstaja. Ko bo to enkrat začelo delovati, veliko fizikov, ki trenutno delajo v Cernu, ne bo več tam ali jih sploh ne bo več. Potrebujemo nove generacije z novimi idejami, ker z novimi idejami napredujemo. Zato je pomembno, da izobražujemo čim bolj enotno, da imajo vsi enak dostop do izobraževanja. Trenutno se, sploh v razvitih državah, dekleta dosti manj odločajo za študije naravoslovja, tehnike, inženirstva, kar pomeni, da izgubljamo potencialne ideje deklet, ki imajo včasih drugačen pogled na svet kot fantje.

Eksperiment CMS v Cernu FOTO: Richard Juilliart/AFP

Pri učiteljih fizike nimamo vedno srečne roke.

Da, ker nimamo učiteljev in ni niti izbire. Dobiš učitelja, ki ga dobiš. V družbi kot taki, ne samo v Sloveniji, tudi v Angliji, Franciji …, zelo pogosto pridemo do izreka, da kdor ne zna, uči. Če se odločiš za poučevanje, te ljudje dojemajo, da si šel učit, ker nisi mogel delati v fiziki. To je v prvi vrsti problem družbe.

Kdo je vas prepričal in kako?

Profesor Roman Ocvirk iz I. gimnazije v Celju. Ni bil videti kot nori fizik s čudno frizuro, čeprav ne rečem, da je bil vedno počesan, ampak ni bil eden od stereotipnih fizikov, ki noro piše na tablo in mu je vseeno, kaj drugi mislijo v razredu. Dal nam je vedeti, da ga snov zanima. Bil je iskreno navdušen nad razredom, da je lahko učil na I. gimnaziji v Celju, da je lahko govoril o fiziki. Rad je imel predmet. Govoril je o svojih izkušnjah v industriji in uspelo mu je fiziko povezati s stvarmi v vsakdanjem življenju. To me je zanimalo. Ko vidiš, da fizika ni samo neka »fancy« matematika, ampak vse, kar je okoli nas.

V zadnjem času se veliko pogovarjamo o pomenu algoritemskega mišljenja in o tem, da bi ga morali spodbujati tudi v šoli. Kako je to pomembno za znanstvenike?

To je najpomembnejše. Fiziki, kemiki, biologi, vsi, ki se ukvarjajo z moderno znanostjo, so dandanes praviloma za računalnikom in programirajo. Programiranje je ključni del našega poklica, tako da vsi znamo vsaj osnovno programiranje. Znanost je sama po sebi algoritem. Najprej nekaj prebereš, nato moraš ugotoviti, kje si to prebral, kdo je to napisal in zakaj, ali je zapisano res, ali so o tem še kakšni drugi članki, ali kje drugje piše isto, ali je to samo ena perspektiva, ali jih je več … To so stvari, ki so v znanosti absolutno nujne. Tako razmišljanje bo prišlo oziroma že prihaja v splošno uporabo in potrebo zdaj, ko imamo umetno inteligenco (UI). Zdaj se moraš pa res vprašati, kdo je nekaj napisal in zakaj in ali je to res. Znanstvena pismenost je izjemno pomembna in algoritemsko znanje je čedalje bolj pomembno. Tudi zato, ker vsi govorijo, kako bo UI vse spremenila in bomo izgubili službe. UI je iste vrste revolucija kot internet. Ta ni izbrisal naših služb, ampak nam je omogočil, da službo opravimo lažje. No, včasih tudi malo težje (nasmešek).

Kako razvijati tako mišljenje v izobraževanju?

To je eno izmed velikih vprašanj v raziskavah na področju izobraževanja. Kako učinkovito učiti uporabo takih orodij, kako učinkovito razvijati tako mišljenje, je velik del tega, s čimer se ukvarjamo tudi na EPFL, ki je politehniška univerza in se ukvarja pretežno z inženirstvom in naravoslovnimi študiji. To je zelo pomembna tema raziskav že nekaj časa, saj je že internet spremenil način poučevanja.

»Znanstveniki morajo biti skeptični tudi do teorij, za katere trenutno pravimo, da so najbližje resnici, kot smo lahko.« FOTO: Blaž Samec

V znanosti je velika težava financiranje. Kako prepričati odločevalce, da dajo denar za znanost? Kako problematični so nekateri zasebni financerji in tudi nekateri znanstveniki?

Pogosto moraš zaupati. Večina znanstvenikov ni Elon Musk. Niso veliki zlikovci, ki napadajo svet in hočejo vse uničiti. Včasih je treba tudi pomisliti, kaj je v resnici tisto, kar bo nekomu prineslo denar. Farmacevtske družbe so recimo največkrat tarča napadov javnosti in javnega linča. Pogosto poslušajo, da so tam samo zaradi denarja. Ampak njim je v interesu, da mi dlje živimo. Ker če ljudje dlje živijo, je večja verjetnost, da bodo bolni, in večja je verjetnost, da bodo dobili več denarja, ki so ga vložili v raziskave, nazaj. Pred nekaj leti, ko sem še delala s programi za učitelje, sem dobila vprašanje afriškega učitelja, zakaj bi dali denar Cernu, kjer trkajo delce, namesto da bi ga usmerili v Afriko, kjer bi lahko rešili lakoto in bolezni. Prvi odgovor je, da denar, ki ga damo v Cern, v primerjavi s tem, koliko bi ga potrebovali za Afriko, ni nič. Druga stvar pa je, da če ne razvijamo osnovnih znanosti, kot so fizika delcev, nanotehnologija in genske raziskave, ki mogoče na prvo žogo ne delujejo koristno, torej če teh raziskav ne delamo, ne moremo napredovati. In če ne moremo napredovati, ne moremo odkriti zdravila za raka, kjer se tudi uporablja fizika delcev. To je eden od razlogov, zakaj moramo financirati znanost. Vedno pa obstajajo črne ovce, tudi v znanosti. Ampak bolj pogosto se zgodi, da so te črne ovce na strani tistih, ki so proti znanosti. In če pogledate fizike: redko gremo na počitnice na Maldive, Havaje, ker tu ni denarja. Tu je strast, da izvemo nekaj novega. Vem pa, da je včasih težko ločiti, kaj je financirala neka čudna družba, ki nas hoče v nekaj prepričati, lep primer je bil kadilski lobi v prejšnjem stoletju.

Kaj bi radi, da bi bilo naslednje veliko odkritje v fiziki?

Rada bi izvedela, kaj je temna snov. Vemo, da obstaja, a ne vemo, kaj bi to lahko bilo. Teoretiki imajo neke ideje, ampak oni razmišljajo malo drugače, ničesar še nismo potrdili in marsičesa nimamo možnosti potrditi, vsaj ne v mojem življenju. Pravimo, da poznamo vesolje, a poznamo pet odstotkov materije v vesolju. Vse drugo je popolna skrivnost. Vemo, da obstaja, imamo dokaz, da obstaja, ker se galaksije obračajo malo drugače, ker vidimo, da se vesolje širi v vse smeri, ampak nimamo pojma, kaj je to. Če bi prišli še vsaj dva koraka bližje odgovoru, bi bilo to zame čisto dovolj, kar se tiče fizike. Če ne gledam tako fizikalno, pa bi rada odkrila, kako prepričati družbo, da bi začela ceniti izobraževanje. Zdi se mi, da je to skoraj težji izziv kot ugotoviti, kaj je temna materija.