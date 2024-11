Od Urala do Karpatov na konjskem hrbtu

V nadaljevanju preberite:

Slovenščina, nemščina, italijanščina, madžarščina … Eden od teh jezikov ni kot drugi. Kako najti vsiljivca? Beseda za mater se v prvih treh glasi: mati, mutter, madre. Podobnost je očitna. Pa v madžarščini? Anya. Razlog za to je seveda, da je večina evropskih jezikov del indoevropske jezikovne skupine; kot taki so si precej sorodni. Najti neindoevropski jezik v Evropi je precejšen zalogaj.

Medtem ko ima večina indoevropsko govorečih držav indoevropsko govoreče sosede, pa najdemo madžarščini soroden jezik, če potujemo na sever do – Estonije. Estonščina je v ugrofinski jezikovni skupini, torej madžarščini niti ni najbolj sorodna. Madžarščini najbolj sorodna jezika, v njeni ugrski podskupini, hantijščino in mansijščino, najdemo še dlje – 3000 kilometrov severovzhodno, onkraj Urala, torej tudi meje med Evropo in Azijo. Da se je madžarščina zagozdila nekje v osrčju Evrope, je torej zanimiva zgodovinska uganka, ki so jo zgodovinarji in znanstveniki, pa tudi sodobniki srednjeveških Madžarov, reševali na različne načine.