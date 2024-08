Odločitev: astronavta se bosta na trdna tla vrnila z dragonom

Nasa se je odločila, da se bosta astronavta Butch Wilmore in Suni Williams na Zemljo vrnila s posadko 9 (crew 9) z dragonom februarja prihodnje leto. Boeingov starliner pa se bo na trdna tla pripeljal prazen, je na novinarski konferenci po ključnem sestanku agencije povedal Nasin administrator Bill Nelson.

Tako je po več tednih ugibanj znana odločitev Nase, kako naj se na Zemljo vrneta astronavta, ki sta na mednarodno vesoljsko postajo odpotovala v začetku junija, a so se pojavile težave njunega prevoznega sredstva. Boeingov starliner je tokrat prvič poletel s posadko na krovu, že pred poletom se je pojavilo uhajanje helija, nato so med poletom odpovedali še potisniki. Sledilo je dolgotrajno testiranje in preigravanje scenarijev, kdaj in kako se bosta astronavta, ki bi morala v vesolju ostati le nekaj dni, vrnila domov.

Nasa je tako naredila načrt, da septembra na postajo pošlje dragona, na katerem bosta le dva in ne štirje astronavti in tako bo prostor, da se Wilmore in Williams vrneta februarja. Dragona bodo izstrelili sredi septembra.

V preteklosti smo delali napake in tako smo izgubili posadki dveh raketoplanov, ker nismo imeli vseh podatkov. Tako smo se potem zavzeli za transparentnost, da vsak delavec lahko pove svoje zadržke, je še spomnil Nelson. »Da se astronavta vrneta z dragonom, je posledica tega, da smo zavezani k varnosti,« je poudaril.

»Vesoljski poleti so tvegani, tudi če so najbolj rutinski. Testni polet po naravi ni ne varen ne rutinski. Odločitev, da obdržimo Butcha in Suni na mednarodni vesoljski postaji in pripeljemo Boeingovega starlinerja domov brez posadke, je rezultat naše zavezanosti varnosti: naši temeljni vrednoti,« je povedal Nelson.

Odločitev ni bila lahka, ampak je pravilna, je še povedal Jim Free, namestnik administratorja. Ken Bowersox je dodal, da bodo še naprej sodelovali z boeingom, vso delo, ki so ga opravili, bo pomembno pri tem, da se starliner vrne na tla, saj ga želijo pregledati. Bill Nelson je dodal, da je že govoril z novim predsednikom Boeinga in da je ta zagotovil, da bodo nadaljevali s programom starliner, saj si tudi Nasa želi imeti dve plovili za prevoz posadke. Steve Stich, vodja komercialnega programa, pa je pojasnil, da je enostavno preveč ugank okoli potisnega sistema, da bi upali tvegati.

Bowersox je dodal, da je bila odločitev Nasinih strokovnjakov na ključnem sestanku, ko so analizirali vse podatke, soglasna, Boeingovi predstavniki so si sicer želeli drugačne odločitve, saj zaupajo svojemu plovilu. Bill Nelson je na vprašanje, ali bo v prihodnosti še kakšna posadka letela s starlinerjem, odgovoril, da zagotovo, saj bodo vse te analize vodile v izdelavo varnega in zanesljivega komercialnega plovila. Dodal je še, da sta tako Boeing in SpaceX dobila fiksno pogodbo za izdelavo plovil, kar pomeni, da Nasa dodatnega denarja za starlinerja ne bo dala.

Nelson, nekdanji senator, ki je v preteklosti tudi letel z raketoplanom, dobro pozna nesreči raketoplanov - Challengerja in Columbie. Prav to je močno vplivalo na njegovo odločitev v aktualnem primeru, spomnil je, da so se po nesrečah raketoplanov pojavile informacije, da so vedeli za težave, in nekateri so nanje tudi opozarjali, a niso pravočasno ukrepali. »Od takrat pri Nasi spodbujamo kulturo, da vsak lahko pove svoje zadržke, da se nekaj takega ne bi ponovilo,« je povedal. Dodal je še, da odločitev ni bila nikakor politična, v ZDA so namreč sredi kampanj pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami.

Astronavta sta z odločitvijo že seznanjena in bosta nadaljevala delo na postaji, ob koncu njunega bivanja ju morda čaka tudi vesoljski sprehod, so še pojasnili na novinarski konferenci. Seveda ta odločitev vpliva tudi na odpravo 9, za zdaj še niso povedali, kdo se bo moral umakniti iz odprave, za katero so bili predvideni Nasini astronavtki Zena Cardman in Stephanie Wilson ter evropski astronavt Nick Hague in kozmonavt Aleksander Gorbunov.

»Astronavti so profesionalci. Ko se odpravijo na polet, poznajo tveganje, da se lahko kaj zaplete in da lahko ostanejo na postaji tudi do enega leta. Seveda, ko se ta situacija zgodi, jo morajo sprejeti. Ni pa ta odločitev, da bosta astronavta na postaji tako dolga, enostavna za njune družine, a te so steber za vsakim astronavtom,« je dejal Norm Knight, direktor programa vesoljskih poletov.