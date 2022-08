Odštevanje se je začelo

Le nekaj ur še manjka, da bodo zahrumeli mogočni motorji okoli sto metrov visoke rakete SLS, ki bo kapsulo Orion pognala proti Luni. Raketa je pripravljena na izstrelitev na izstrelišču v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi. Tako se bo zares začela odprava Artemis 1, ki je prvi korak, da človek znova stopi na površje Lune. Če bo šlo vse po načrtih, bo drugo leto stekla odprava Artemis 2, ko bodo na krovu že astronavti, a na Luni ne bodo še pristali, leta 2025 oziroma verjetneje šele leto kasneje pa se bo zgodilo tudi to.

Tokratni test je še brez posadke in v kompleksni odpravi bodo preizkusili vse, kar se preizkusiti da. Če izstrelitev zaradi kateregakoli razloga ne bo uspešna, sta dodatna datuma še 2. in 5. september, so pa pri Nasi že dejali, da bodo tvegali nekoliko več, kot če bi bila na krovu posadka.

Plovilo Orion bo tokrat odpotovalo precej dlje za Luno, kot so potovala dosedanja plovila za človeško posadko v programu Apollo izpred dobrih petih desetletij. Orion bo odpotoval več kot 450.000 kilometrov od Zemlje. Med ključnimi trenutki odprave bo pristajanje na vodi, ki bo predvidoma 10. oktobra.

Okoli sto metrov visoka raketa, tokrat v konfiguraciji blok 1, bo ob izstrelitvi proizvedla 39,1 meganjutna potiska, kar je 15 odstotkov več od Saturna V, ki so jo uporabljali v programu Apollo. Vsekakor gre za trenutno najmočnejšo raketo, v prihodnjih letih jo bodo nadgrajevali in še povečali zmogljivost prevoza tovora. Za gradnjo SLS so od leta 2011, ko so projekt prestavili, porabili okoli 18 milijard evrov.

SLS sestavljajo nosilna stopnja s štirimi motorji RS-25, ki so poganjali leta 2011 upokojene raketoplane, in stranska potisnika. Osrednja stopnja ima dva rezervoarja za gorivo, v enem je tekoči vodik, v drugem tekoči kisik. V 90 sekundah po izstrelitvi bo raketa doživela trenutek, ko bodo nanjo delovale največje aerodinamične obremenitve, nato bo odvrgla stranska potisnika, nekoliko kasneje se bo ugasnila še osrednja stopnja in se ločila od Oriona. Tega bo pognala tako imenovana kriogena potisna stopnja, dovolj močna, da bo plovilo lahko zapustilo orbito, okoli dve uri po izstrelitvi pa se bo Orion dokončno odcepil od lastnega potisnega sistema. Ta bo nato izvrgel še kupček satelitkov, med njimi BioSentinel, Near-Earth Asteroid (NEA) Scout in Lunar Flashlight, ki bodo preizkusili nekaj novih tehnologij in opravili več zanimivih znanstvenih eksperimentov.

Servisni modul za kapsulo Orion so sestavili pri Evropski vesoljski agenciji. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Orion, v katerem je prostora za štiri astronavte, bo do Lune potoval s pomočjo servisnega modula, ki ga je za Naso zgradila Evropska vesoljska agencija. Ta je ključen tako za pogon kot za elektriko v Orionu, v prihodnosti pa bo tudi za zrak, vodo in vse drugo, kar je potrebno za udobno bivanje astronavtov. Modul ima štiri sedem metrov dolge solarne panele, ki proizvedejo dovolj energije za oskrbo dveh trisobnih stanovanj. Na krovu bodo tokrat lutke, opremljene z različnimi senzorji, ki bodo merili, kakšne vibracije bodo utrpeli astronavti, ena izmed lutk pa bo imela na sebi oblačilo za zaščito pred sevanjem, plovilo mora namreč zdržati potovanje skozi Van Allenove sevalne pasove.

Kar nekaj dni bo Orion potreboval, da bo pripotoval do Lune, ki se ji bo približal na vsega sto kilometrov, nato pa ga bo gravitacijska sila odnesla daleč za njo, okoli 70.000 kilometrov stran. V takšni podolgovati orbiti bo ostal približno šest dni, v tem času bodo operaterji že lahko videli, ali vse ustrezno deluje. Sledila bo vrnitev, ki bo vključevala natančen prižig motorjev na servisnem modulu in pomoč same Lune, da se bo plovilo zavihtelo na pravilno pot domov.

Pot skozi atmosfero bo zelo vroča. V ozračje bo namreč plovilo vstopilo s hitrostjo 11 kilometrov na sekundo (39.600 kilometrov na uro) in segrelo se bo na okoli 2760 stopinj Celzija. »Orion bo prišel domov hitreje in bolj vroč kot katerokoli plovilo do zdaj. To je pravzaprav edini način, da zares preizkusimo toplotni ščit,« je povedal Nasin administrator Bill Nelson. Nato bo, upočasnjen z enajstimi padali, pljusknil v morje ob obali Kalifornije.