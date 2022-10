Opoldne bo mogoče opazovati delni sončni mrk

V večjem delu severne poloble, tudi v Sloveniji, bo mogoče opazovati delni sončni mrk. Pri nas bo videti okoli 36-odstotni mrk, sredina bo nastopila ob 12.20, sicer pa se bo začel ob 11.18 in končal ob 13.24.

Sončni mrk nastane, ko Luna pride med Sonce in Zemljo ter vrže svojo senco na naš planet. Popolni sončni mrk nastane, ko Luna popolnoma prekrije Sonce in del Zemlje za trenutek potisne v popolno temo.

Vendar pa bo današnji mrk, ki bo na poti prečkal Evropo, severno Afriko in Bližnji vzhod, le delni.

Luna bo največji del Sonca, in sicer 82 odstotkov, prekrila nad Kazahstanom, vendar tudi to ne bo dovolj za zatemnitev dnevne svetlobe, je dejal astronom pariškega observatorija Florent Deleflie. »Da bi občutili temo na nebu, da bi zaznali nekakšno hladno svetlobo, mora biti zakritih vsaj 95 odstotkov Sonca,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil Deleflie.

V Zavodu Cosmolab so zapisali, da bo sredina mrka nastopila ob 12.20, ko bo Luna zakrila približno 36 odstotkov Sončeve ploskve. Pri nas se bo mrk začel ob 11.18 in končal ob 13.24.

Neposredno gledanje v Sonce lahko poškoduje vid

Strokovnjaki medtem opozarjajo, da je spremljanje sončnega mrka lahko nevarno, če pri tem ne uporabljamo zaščitnih očal, saj nam neposredno gledanje v Sonce, kot tudi gledanje skozi oblake, lahko poškoduje vid. Za opazovanje je zato bolje uporabiti posebno folijo, ki jo dobimo v trgovinah z astronomsko opremo, opozarjajo pri Cosmolabu.

To bo sicer 16. delni sončni mrk v tem stoletju in drugi v tem letu. Prvi se je zgodil 30. aprila, vendar je bil viden le iz manjšega dela Južne Amerike. Naslednji popolni sončni mrk bo po podatkih ameriške vesoljske agencije Nasa prečkal Severno Ameriko 8. aprila 2024, iz Evrope pa bo naslednji popolni sončni mrk viden šele v začetku septembra 2081.

V Sloveniji bosta javno opazovanje današnjega mrka na Kongresnem trgu v Ljubljani priredila Prirodoslovni muzej Slovenije in Zavod Cosmolab. V primeru jasnega vremena bodo tam tudi astronomke in astronomi, ki bodo obiskovalcem pomagali pri opazovanju in jim nudili strokovno razlago dogodka. Meteorologi sicer za danes napovedujejo oblačno vreme z možnostjo neviht.