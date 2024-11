Znanstveniki obožujemo presenečenja. Čim večje je, tem bolje

Slovenija bo prihodnje leto postala polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern), ki je vodilna svetovna raziskovalna institucija na področju fizike delcev. Organizacija, ustanovljena leta 1954, združuje več kot 17.500 znanstvenikov iz več kot sto držav, med njimi so tudi slovenski raziskovalci.

»Osnovni cilj Cerna je razvoj znanosti, fizike, oziroma natančneje, fizike osnovnih delcev, tako na teoretični kot eksperimentalni ravni. Hkrati pa ima pomembno mednarodno vlogo v inovacijskem in tehnološkem okolju, prav tako v celotni družbi,« je poudaril prof. dr. Borut Paul Kerševan, vodja odseka Eksperimentalna fizika osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan in profesor na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Že več let je aktiven raziskovalec v Cernu, sodeloval je tudi pri doslej največjem odkritju v Cernu – odkritju Higgsovega bozona.

Katere so aktualne raziskave v Cernu?

Pri raziskavah, v katerih sem soudeležen, gre za vprašanja skrivnosti nastanka vesolja. Eksperimenti v Cernu skušajo poustvariti vesolje kmalu po velikem poku. Razumeti želimo, kakšni zakoni fizike so veljali takrat in kako je nato sledila evolucija vesolja, kateri delci ga sestavljajo …

Potem ko smo po dolgem iskanju leta 2012 končno našli Higgsov bozon, zdaj raziskujemo njegove lastnosti. Pri tem smo zelo uspešni, ogromno podatkov smo v zadnjih desetih letih zbrali. Dodobra pa ga moramo raziskati zato, da ga lahko res pravilno umestimo v naše razumevanje sveta.

Že pred odkritjem bozona smo vedeli, da standardni model, ki napoveduje osnovne delce in sile, ni končni odgovor. Mislili sicer smo, da smo dokaj blizu končnemu odgovoru, a izkazalo se je, da se motimo. Kozmologi in astrofiziki so namreč izmerili, da v našem vesolju obstaja velikanska količina nevidne snovi in energije – to sta temna snov in temna energija. Kar pa pomeni, da pravzaprav poznamo oziroma smo v standardnem modelu opisali le zelo majhen del vsega, kar nas obdaja. Ti skrivnosti sta za nas v Cernu postali novi sveti gral. Teorij je cela vrsta, nekatere so bolj, druge manj matematično podkrepljene in eksperimentalno dokazljive. Zelo razširjena je teorija o supersimetriji, vedno znova se pojavljajo teorije o dodatnih dimenzijah vesolja ...

Učinke, kakršne napovedujejo te teorije, bi lahko poustvarili na Velikem hadronskem trkalniku (LHC), oziroma bi morali doseči še višje energije, ki bi jih lahko dosegli na naslednji generaciji pospeševalnika.

Slovenija bo prihodnje leto postala polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern). FOTO: Cern

O kako natančnem poznavanju Higgsovega bozona govorite in ali so vsi drugi delci že popolnoma raziskani?

Pravzaprav je odgovor zelo kompleksen, kot je pač vse zelo kompleksno v svetu kvantne mehanike. Če zelo preprosto razložim: izkaže se, da so prispevki neznanega opazni na končnih decimalkah merjenih količin. To pomeni, da se lahko napoved naše teorije ujema z eksperimentom v okviru določene natančnosti do nekaj decimalnih mest. Zanimivo in vredno pa je preverjati – v zgodovini se je to večkrat izkazalo za bistveno – natančnost na večjem številu decimalk. Tam so namreč lahko skrite informacije o še neznanem. Ravno tam se morda skriva odgovor, kaj se je dogajalo ob nastanku vesolja.

Če delce primerjam z ladjami: zelo dober raziskovalec lahko iz meritev najmanjših valov, ki pridejo do obale, izračuna, kako velika ladja je ob določeni uri plula mimo in ustvarila posledice, ki jih vidimo. Torej, ne da bi videli ladjo, v našem primeru delec, lahko v meritvah zaznamo posledice in nato izračunamo, kaj jih je povzročilo. Da pa se dokopljemo do pravih ugotovitev, potrebujemo vedno več podatkov. Pri njihovi obdelavi si pomagamo tudi s strojnim učenjem. V Cernu ga uporabljamo že 30 let, a šele trenutna generacija računalnikov je omogočila zrelost in nadaljnji razvoj tehnologije tudi za industrijske in komercialne namene, od česar pa imamo seveda nato koristi tudi v znanosti.

Menili smo, da bomo za odkritje Higgsovega bozona potrebovali več časa in več podatkov, vendar smo ga z uporabo tedanjih najboljših računskih metod z dostopnostjo računalniških gruč po svetu in ultrahitrega interneta odkrili prej z manj podatki. Nedavno so razglasili Nobelove nagrade za fiziko in v obrazložitvi je zapisano, da smo pomembni uporabniki strojnega učenja ravno v Cernu.

Cern ima sedež v bližini Ženeve. FOTO: Martial Trezzini/Reuters

Letošnje Nobelove nagrade so bile zagotovo v znamenju umetne inteligence. Nekateri fiziki so sicer negodovali, češ, kako to, da je bila nagrada za fiziko podeljena računalništvu.

Ne, ne. Znanost je sinergijska, stvari se prekrivajo in prav je, da je polje nagrad široko. Je pa morda nekaj malega slabe volje v Cernu, ker Cern kot organizacija ni dobil Nobelove nagrade za odkritje Higgsovega bozona. Prejela sta jo François Englert in Peter Higgs, teoretika, ki sta bozon napovedala. Verjetno je tu vprašanje, kako podeliti nagrado približno deset tisoč ljudem. Dejstvo je, da kompleksni eksperimenti zahtevajo ogromno število ljudi. Danes ne gre več, da bi samo peščici uspelo narediti nekaj velikega.

Omenili ste velikansko količino podatkov, ki ste jih zbrali v vseh teh letih. Jih z najnaprednejšimi modeli znova prečesavate, da niste morda česa spregledali?

Seveda. Z najnovejšimi metodami smo na novo obdelali tudi več deset let stare podatke in dobili nove rezultate.

Je pa izziv, kako shraniti podatke in jih pripraviti, da bodo dostopni tudi daleč v prihodnosti. Dokumenta, ki ste ga shranili pred 20 leti, danes ne morete več odpreti, ker so se spremenili programi, formati. To se nam ne sme zgoditi.

Naši podatki so na voljo po pristopu odprte znanosti. Cern je pripravil izhodišča, ki jih prevzemajo tudi druge velike skupine raziskovalcev. To je zanimivo področje, iz naših potreb izhajajo nove tehnologije. Zgodba je podobna kot pri svetovnem spletu, v Cernu so potrebovali nov način komunikacije in izumili so svetovni splet (poljudno mu rečemo internet).

Poleg interneta je iz Cerna v naše življenje prišla še marsikatera druga tehnologija, česar pa se morda ne zavedamo. Veliko jih je denimo v medicini.

Res, v Cernu je ogromno inovatorjev. Za naše eksperimente so razvili zelo natančne senzorje oziroma detektorje, ki so denimo sposobni zaznati en sam foton svetlobe. In te detektorje lahko uporabijo tudi v medicini, na primer za mamografijo ali nadzor pri obsevanjih. V Cernu in drugih podobnih organizacijah so za pospeševalnike razvili magnete, hladilne sisteme, programsko opremo, vse to lahko uporabijo za protonske in druge terapije za zdravljenje rakavih obolenj. Prenos tehnologij iz ene ali v drugo smer se vseskozi dogaja. Tudi v Sloveniji imamo odlične strokovnjake za medicinsko fiziko, nekateri so se izobraževali v Cernu.

Dektektor ATLAS v velikem hadronskem trkalniku (LHC) FOTO: Cern

Slovenski raziskovalci sodelujete v Cernu že več kot 50 let, v zadnjem obdobju predvsem pri eksperimentu Atlas na LHC?

Da, gre za raziskovalce z vseh naših univerz in inštitutov. Sodelujejo pa naši raziskovalci tudi pri drugih podobnih eksperimentih. Zelo močno skupino imamo na inštitutu Kek pri eksperimentu Belle v Cukubi na Japonskem. Eksperimenti so povezani, znanje vseskozi kroži in se dopolnjuje tudi iz drugih skupin, na primer iz astrofizike, računalništva. V Cern so tako vključeni številni strokovnjaki za računalništvo z IJS, Arnesa in Izuma.

Ni nas veliko. Naš delež je v primerjavi s celoto majhen, ampak mislim, da smo dobri in uspešni. Če pogledamo slovensko znanost, na vsakem področju imamo nekaj vrhunskih strokovnjakov, pa naj bo to fizika, astrofizika, biologija ... Ni se lahko uveljaviti v tako veliki skupini, vendar nam je kar lepo uspelo.

Kakšne konkretno so vaše raziskave?

Osredotočam se na raziskave pri analizi podatkov za iskanje procesov nove fizike, torej metode stojnega učenja. Na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko smo tudi oblikovali predmet uporaba strojnega učenja v fiziki. Fascinirajo pa me tudi kvantni računalniki oziroma kako bi z njimi lahko reševali naše probleme v fiziki osnovnih delcev.

Še veliko hodite v Švico?

Občasno. Tu na IJS in fakulteti imam precej obveznosti, ki zahtevajo celega človeka, še vedno pa grem z veseljem v Cern. V tako veliki organizaciji smo se še pred pandemijo naučili online komuniciranja, a dejstvo je, da je osebni stik zelo pomemben za pretok idej. Človeški stik je nujen.

Eksperiment CMS (Compact Muon Solenoid) FOTO: Richard Juilliart/AFP

Kaj za vas fizike prinaša preskok v polnopravno članstvo?

Do zdaj nismo mogli odločati ali predlagati novih eksperimentov. Naša država ni več tranzicijska, zato se moramo temu primerno tudi obnašati. Da se razumemo, naš prispevek bo glede na celoto relativno majhen. Cernov letni proračun je 1400 milijonov frankov, Slovenija bo k temu prispevala približno tri milijone. A za ta denar bomo dobili zelo veliko, ne le, da bomo soodločali o programu, postali bomo delni lastniki infrastrukture v najodličnejši organizaciji na svetu, v katero želimo prispevati svoje znanje in ga iz nje tudi pridobiti za razvoj in napredek celotne družbe.

Na široko se bodo odprla vrata podjetjem, pa tudi številnim drugim raziskovalcem z drugih področij, računalništva, elektrotehnike, strojništva, razvoja materialov ... Trenutno je odličen čas za sodelovanje, saj se zdaj načrtuje nova generacija eksperimentov in naprav. Tu gre tako za razvoj novih pospeševalnikov kot na primer za razvoj uporabe kvantnih računalnikov.

V Cernu vedno gledajo daleč v prihodnost. Ko so snovali LHC, so se zanašali, da bo čez določeno obdobje tehnologija za obdelavo podatkov zrela. Zdaj denimo raziskujemo, kako bomo uporabili kvantne računalnike pri naših projektih. V Cernu vedno pripravljamo najrazličnejše scenarije, kako se bo razvijala znanost in tehnologija.

LHC čaka v prihodnjih letih večja nadgradnja. Koliko potenciala še ima za nova, res prebojna odkritja? Po drugi strani pa se že snujejo načrti za veliko večji pospeševalnik, kar 100-kilometrski.

Pomembna odkritja lahko ob nekaj nadgradnjah še dosežemo na trenutnem LHC. V prihodnjih letih bo sledila nadgradnja v LHC visoke luminoznosti. Več študij je, kaj še lahko odkrijemo, katere teorije še lahko preizkusimo, dokler oprema ne bo prestara. LHC ima končno energijo, ki jo lahko doseže, in zdaj smo že na skoraj skrajni meji. Trenutno smo na 13,6 teraelektronvolta energije, maksimalna energija, ki jo lahko dosežemo, je 14 teraelektronvoltov.

Potem bo treba narediti večjo napravo, da bomo lahko dosegli nova odkritja, ob tem pa ohranjali kontinuiteto raziskav in znanja.

Če se razvoj ustavi, potem znanje izgine. Nekaj podobnega se je zgodilo Američanom ob koncu programa Apollo, v muzeju Smithsonian razlagajo, kako sčasoma niso več znali sestaviti raketnega motorja, kakšnega so uporabili za vrhunske rakete saturn V, ker ni bilo več dovolj natančnih varilcev. Pri tako kompleksnih programih ne gre le za vrhunske znanstvenike, ampak za vrhunske obrtnike, delavce z najrazličnejšimi spretnostmi.

Na drugi strani je tu seveda konkurenca. Zelo pomembno je, da Evropa ohranja znanstveno in tehnološko odličnost in suverenost ter ohranja svojo prednost pred drugimi, na primer Kitajsko.

Vendar pa je dejstvo, da bi novi pospeševalnik stal ogromno denarja.

Vedno skušamo biti najbolj racionalni. V fiziki je vrednota, da nekaj poskusimo narediti na najbolj zvit način in ne najdražji. Ampak veliki projekti veliko stanejo. Izračuni kažejo, da se investicije splačajo zaradi multiplikativnih učinkov. Ne smemo pozabiti, da se veliko raziskovalcev, ki doktorirajo v Cernu, nato zaposli v industriji.

Treba je razumeti, kako pomembne so temeljne raziskave. Mi trenutno ne razumemo delovanja narave. Večina današnjih tehnologij in znanja izvira iz temeljnih raziskav, ko je znanstvenike gnala radovednost, ne pa uporabna vrednost raziskav. Najprej moramo razumeti osnovne principe, da jih potem lahko uporabljamo. Tudi sam bi si želel, da bi denimo razumevanje Higgsovega bozona morda nekega dne omogočalo tehnologije, ki zdaj živijo le v znanstveni fantastiki, na primer antigravitacijo, teleportacijo ...

Brez takšnih projektov ne bo napredka. Vsi dvomljivci naj, ko na družbenih omrežjih tipkajo negativne komentarje o znanosti, pomislijo, da lahko to počnejo ravno zaradi znanosti.

Prav je, da nas nadzorujejo in spremljajo, mi moramo pojasnjevati, kaj delamo. Lahko pa rečem, da je splošna klima v Sloveniji in Evropi pozitivna in da javnost in politika podpirata znanost. Jugoslavija je bila ustanovna članica Cerna, pa je nato izstopila, Slovenci smo vseskozi prisotni in dobro je, da postanemo polnopravni člani.

»Svet brez umetnosti bi bil dolgočasen, dolgočasen bi bil tudi brez znanosti, pa še vseh modernih tehnologij ne bi imeli.« FOTO: Voranc Vogel

Zelo zanimivo je tudi vprašanje kvantne gravitacije. Pogosto poslušamo o peti sili, ki naj bi dopolnjevala osnovne štiri.

Povezava med opisom gravitacije v tako imenovani splošni teoriji relativnosti in kvantno mehaniko ni jasna. Ravno te eksotične teorije vnašajo razlago kvantne gravitacije. Efekti bi bili lahko opazni v detektorjih pri eksperimentih fizike delcev. Morda obstajajo oziroma so obstajale še kakšne druge osnovne sile, ki so bile bistvenega pomena ob nastanku vesolja, potem pa so ošibele, ko se je vesolje ohladilo. Takšno odkritje bi bilo zelo zanimivo.

Znanstveniki obožujemo presenečenja. Čim večje je presenečenje, tem bolje, ker to pomeni, da bomo imeli veliko dela in veliko se bomo lahko naučili. Teorij je še in še. Naše vesolje je zanimivo in zabavno. O njem že veliko vemo, zato je opis vesolja matematično, kvantnomehanično, astrofizikalno lahko zelo zapleten. Včasih je težko enostavno razložiti, čeprav bi radi. No, potem pa dobimo še kakšno novo tehnologijo, in interpretacije vesolja se znova spremenijo.

Tudi razlaganje znanosti je lahko zapleteno in zahtevno. Kako gledate na razlage, ki so posplošene in zato morda ne povsem natančne in v podrobnostih nemara tudi nekoliko nepravilne?

Tu se med fiziki krešejo mnenja. Nekateri so izjemni mojstri, ki najdejo primere, analogije in razlage, ki so tudi fizikalno pravilne. Osebno sem privrženec šole, da je včasih bolje neke kompleksne zasnove opisati tako, da si jih ljudje lahko predstavljajo, čeprav pri tem izpustimo kakšno pomembno podrobnost, da jih torej usmerimo v pravo smer razmišljanja. Da se razumemo, tudi fiziki si moramo posplošiti stvari v glavi. Šele s papirjem in računalnikom dodamo vse matematične podrobnosti.

Ravno o Higgsovem mehanizmu, ki opisuje, od kod delcem masa, kroži zanimiva razlaga. Pred desetletji, ko bozona še nismo odkrili, je britansko ministrstvo razpisalo natečaj za kratko razlago teh pojmov. Tako se je zgodila primerjava z zabavo, ki jo je priredila Margaret Thatcher. Če bi bila dvorana prazna, bi se z lahkoto sprehodila skozi, a ker je pomembna – torej ima večjo maso kot vsi drugi – se okoli nje nabira čedalje več ljudi in se nato težje premika oziroma se sploh ustavi. To je efekt Higgsovega polja.

Veliki hadronski trkalnik (LHC) FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Če čebula ne bi če imela, bi bila bula, pa vendar, če ne bi bilo Higgsovega bozona, bi bilo kaj?

Dejansko ne bi bilo mase. Vse bi lahko premaknili brez truda. Vesolje bi bilo popolnoma drugačno. Zanimivo je razmišljanje o tehnologiji, da bi lahko Higgsovo polje lokalno izklopili. Gravitacija bi še vedno delovala, vendar stvari ne bi imele mase in bi jih lahko enostavno premikali.

Kdo ve, ali bi se to zares dalo. Vendar se moramo prepustiti domišljiji, sicer bi bilo dolgočasno. V tem svetu je že tako ali tako preveč slabih novic. Menim, da je naloga znanstvenikov tudi to, da ljudi navdihujejo in navdušujejo nad svetom okoli njih. Svet brez umetnosti bi bil dolgočasen, dolgočasen bi bil tudi brez znanosti, pa še vseh modernih tehnologij ne bi imeli.

Kateri je vaš najljubši delec?

Morda bom izpadel predvidljiv, ampak bom izbral kar Higgsov bozon. Ker sem bil vključen v njegovo odkrivanje in ker skriva še veliko skrivnosti.