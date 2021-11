Peterica raziskovalcev magnetosfere

Polarni sij je osupljiva igra delcev in zaščitnega mehurčka okoli Zemlje. Nasa je februarja 2007 poslala v orbito satelite Themis, da bi proučili procese nastanka sijev, med temi magnetne podnevihte, ki nastajajo v magnetosferi in potisnejo energijo in delce v zgornjo atmosfero. Od petih satelitov pa so dva leta 2011 poslali še dlje, in sicer v orbito okoli Lune, kjer proučujeta dinamiko odnosov med Soncem in Luno. Satelita so preimenovali v Artemis (enako ime so zdaj nadeli programu, v okviru katerega bodo Američani na Luno znova poslali astronavte).

Izstrelitev: 17. februarja 2007 Utirjenje dveh v orbito Lune: 2. in 17. julija 2011 Masa ob izstrelitvi: 126 kg

Sateliti so opremljeni z več magnetometri in merilci za električno polje. Odprava je razkrila, kako nastajajo magnetne podnevihte. Te vzniknejo kot manjša motnja v magnetosferi, nato pa se v nekaj minutah razširijo na večje območje, a ne trajajo zelo dolgo. Na začetek vpliva sončev veter, ki se zaleti v Zemljino magnetno polje.

Po koncu primarnega dela odprave so dva satelita, ki sta bila najdlje oddaljena od Zemlje in nista več imela optimalne orbite, poslali še nekoliko dlje, namesto, da bi ju deaktivirali. Usmerili so ju proti Luni, kjer ravno tako preučujeta vpliv sončevega vetra na okolico in tudi površje Meseca (ker je Luna brez magnetnega polja in atmosfere sončeva radiacija neposredno biča tudi površje). Od tam pošiljata podatke, ki so uporabni tudi pri programu Artemis, poudarjajo pri Nasi.

Dva satelita sta zdaj ob Luni. FOTO: Nasa

Vsi sateliti, ki so imeli predvideno življenjsko dobo dve leti, še vedno delujoči krožijo okoli Zemlje oziroma Lune.