Pfizerjevo zdravilo proti covidu-19 na trgu že konec leta

Predstavniki Pfizerja naj bi o nadaljnjem razvoju razpravljali konec avgusta. FOTO: David Dee Delgado/Afp

Farmacevtska korporacija Pfizer, ki je prva razvila cepivo proti covidu-19, je v boju proti pandemiji naredila nov korak. Že nekaj časa namreč razvija zdravilo, s katerim bi zdravili okužbo s koronavirusom. Po besedah slovenskega biokemika Romana Jerala so do zdaj znani javni podatki o razvoju obetavni. Zdravilo pa bo lahko na trgu že konec leta.Razvoj zdravila je v polnem teku. Kot je povedal strokovnjak s Kemijskega inštituta, gre za razvoj zaviralcev proteaz, ki so učinkovine za zdravljenje ali preprečevanje virusnih okužb. Po doslej znanih podatkih farmacevtske korporacije Pfizer gre za tableto, ki bi jo ljudje zaužili takoj, ko bi zboleli, oziroma bi dobili prve simptome. Okuženi bi jo zaužili dvakrat na dan, pet dni zapored. Slednja bi virusu preprečevala razmnoževanje v telesu, s tem pa omilila simptome bolezni.Končano predklinično testiranje je, kot pravi Jerala, pokazalo, da zdravilo dobro deluje. Podjetje Pfizer trenutno začenja z drugo fazo kliničnega testiranja. »Potekalo bo na okoli 2000 pacientih,« je povedal.Poudaril je, da bi s testiranjem končali proti koncu leta, prve rezultate pa pričakujejo že v oktobru. Že aprila letos je predsednik uprave Pfizerza ameriško televizijsko mrežo CNBC povedal, da bi bilo lahko zdravilo na trgu že konec leta.Kot je še izpostavil Jerala, so pri Pfizerju prav tako testirali druge vrste sorodnih koronavirusov. Rezultati so pokazali, da bi z zdravilom lahko inhibirali tudi druge skupine virusov iz družine koronavirusov.Po poročanju časnika Večer so prejšnji četrtek predstavniki farmacevtske korporacije Pfizer oziroma njene ljubljanske podružnice izrazili interes za sestanek s predstavniki ministrstva za zdravje, kjer bi se pogovarjali o programu razvoja zdravila. Slednje je prošnjo odobrilo. Predstavniki Pfizerja naj bi tako o nadaljnjem razvoju razpravljali konec avgusta.