Pokličejo zaradi lažnega dobička, vdrejo v spletno banko in ukradejo denar

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili včeraj obveščeni o goljufiji prek telefonskega klica o lažnem dobičku pri trgovanju s kriptovalutami na Goriškem. Storilec se je predstavil kot uslužbenec ene od znanih menjalnic kriptovalut in je oškodovancu v pogovoru zagotavljal, da ima ta na računu dobiček pri trgovanju s kriptovalutami, ki ga lahko nakaže na njegov bančni račun.

Storilec je oškodovanca zapeljal, da mu je ta omogočil dostop do spletne banke (prek spletne aplikacije anydesk), nato pa opravil dve nepooblaščeni transakciji z njegovega bančnega računa in ga oškodoval za 1700 evrov. Novogoriški policisti primer kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo.

Goljufi kličejo na naključne telefonske številke

Policija pri tem opozarja, naj posamezniki ne nasedajo spletnim finančnim prevaram. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so v zadnjem obdobju obravnavali večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd.

Goljufi kličejo na naključne telefonske številke in se lažno predstavljajo kot uslužbenci znanih menjalnic kriptovalut. Oškodovancem običajno v polomljeni slovenščini zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov.

Prek anydeska vstopijo v banko in odtujijo vsa sredstva

Zahtevani pogoj za izplačilo teh sredstev pa je namestitev programa za oddaljen dostop (anydesk) na računalnik in/ali mobilni telefon. V nadaljevanju storilci upravljajo računalnik, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu.

Kot so pri tem navedli na policiji, je splet postal zelo privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz ljudi izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo.

Čim prej obvestiti policijo

Spletni kriminalci postajajo vse bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. »Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko,« so navedli na policiji.

Policija tako navaja še nekaj nasvetov: ljudje naj se ne oglašajo na neznane telefonske klice iz tujine, lahko gre tudi za ponarejene slovenske številke – pri tem svetujejo, da če gre za ponudbe o kriptovalutah, klic takoj prekinejo. Odsvetujejo, da na računalnik ali telefon nameščajo programe za oddaljen dostop, nikomur ne dovolijo upravljanja svojega računalnika ali telefona in nikomur ne dovolijo dostopa do svoje spletne banke.