Obporodno depresijo izkusijo tudi moški

Vstop v materinstvo navadno zaznamujejo prijetni občutki, vendar je to naporno obdobje, ko se ženska znajde pred različnimi preizkušnjami. Nekatere brez večjih težav prebrodijo korenito življenjsko spremembo, pri nekaterih se pojavijo prehodne stiske, lahko pa so spremembe razpoloženja in počutja tudi večje in trajajo dalj časa, pojasnjuje dr. Zalka Drglin, raziskovalka na NIJZ. Med duševnimi težavami v nosečnosti in po porodu sta najpogostejši depresija in tesnoba, z njima se spoprijema vsaka šesta ženska.

Ne le ženske, stiske in poporodno depresijo doživljajo tudi nekateri moški. Po raziskavah eden od desetih moških izkuša depresijo v času pričakovanja otroka ali po njegovem rojstvu. K temu prispeva več dejavnikov: pomanjkanje čustvene podpore, stres, povezan s spremembami v odnosu, pomanjkanje spanja, izguba, žalovanje, težave pri prilagajanju na starševstvo. Pa tudi nove odgovornosti, povezane z njim, obremenjujoča porodna izkušnja, občutek, da ni kompetenten, slaba samopodoba.

Pri katerih ženskah je večje tveganje za obporodno depresijo? Je pogostejša pri prvorodkah?

Pri tistih, ki so že kdaj doživele depresijo, je povečana možnost, da se bo pojavila v nosečnosti ali po porodu, enako velja za težave z duševnim zdravjem v prejšnji nosečnosti ali obdobju po porodu. Pomembno je torej, da težave aktivno rešujemo in tako v novo nosečnost vstopimo bolj sproščeno.