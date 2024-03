Posadka 7 se je srečno vrnila na Zemljo

Na Zemljo se je srečno vrnila posadka 7 ali crew 7. Spacexova kapsula dragon je z mednarodno četverico astronavtk in astronavtov varno pristala v morju ob obali mesta Pensacola na Floridi. Na krovu so bili Američanka Jasmin Moghbeli, Danec Andreas Mogensen, Japonec Satoši Furukava in Rus Konstantin Borisov. Po mokrem pristanku jih pobrala Spacexova ekipa in jih odpeljala v Nasin center v Houstonu.

Posadka 7 je na postajo odletela 26. avgusta lani s Floride, okoli 30 ur po izstrelitvi so z dragonom Endurance pristali na modulu Harmony. Od postaje so se poslovili včeraj. V 197 dneh bivanja na postaji so Zemljo obkrožili 3184-krat, prepotovali pa dobrih 135 milijonov kilometrov. Za Moghbelijevo in Borisova je bilo to prvo potovanje v orbito, Morgensen je bil tokrat drugič na postaji, skupno je tako v vesolju preživel 209 dni, Japonec Furukava pa je v dosedanjih dveh poletih na postajo vpisal 366 dni bivanja v vesolju.

Evropski astronavt, sicer Danec, Andreas Morgensen je bil poveljnik postaje; poveljevanje je ob slovesi predal v roke Rusu Olegu Kononenku. V šestih mesecih na postaji je opravili več kot 30 eksperimentov, ki so mu jih zaupale različne evropske organizacije. Med drugim, kot so zapisali na spletni strani Ese, je inštaliral kovinski 3D tiskalnik, da je preveril, ali je takšno tiskanje možno v mikrogravitaciji. S takim tiskalnikom si bodo lahko natisnili orodje ali pa nadomestne dele.

Nasina astronavtka Jasmin Moghbeli je med drugim opravila izhod iz postaje skupaj s kolegico Loral O'Hara, skupaj sta zamenjali dele na PV modulih, preko katerih se postaja oskrbuje z elektriko.

Spacexov dragon Endurance je bil tokrat tretjič na odpravi, pred tem je varno popeljal v vesolje in nazaj posadko 3 in 5. Zdaj bodo kapsulo odpeljali na natančen pregled in jo nato usposobili za naslednji polet.