Postdoc – spregledano akademsko bitje

Podoktorski raziskovalci so nastali kot posledica dela in vedênja v akademskem svetu, ki ga spodbujata sodobno kompetitivno financiranje in organizacija znanstvenega aparata. Pred drugo svetovno vojno je bilo doktorantov sorazmerno malo in večina jih je po zaključku izobraževanja dobila akademsko delovno mesto – postali so profesorji ali stalni raziskovalci. Odtlej se je število podeljenih doktoratov skokovito povečevalo, čemur pa ponudba delovnih mest ni sledila. Danes velika večina – več kot 80 odstotkov doktorantov – ne bo dobila dela v akademskem okolju. S tem ni nič narobe, ker doktorat usposablja visokokvalificirane strokovnjake, ki lahko rešujejo zapletene probleme tudi v razvitem gospodarstvu, ima pa to otipljive posledice.