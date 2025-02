Pot do skupnega napredka

V nadaljevanju preberite:

Sodelovanje Slovenije in Indije v znanosti in tehnologiji je strateško pomembno za obe državi, saj omogoča izmenjavo znanja, spodbuja gospodarski razvoj in prispeva k reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje okolja in energetska učinkovitost, poudarja dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije (SZF), ki je nedavno pripravila drugi slovensko-indijski dan znanosti in inovacij.

Povezovanje SZF z indijskimi akademskimi ustanovami se je začelo leta 1998, ko je Ljubljano obiskala delegacija Indijske nacionalne akademije znanosti ter s fundacijo podpisala dogovor o znanstvenem sodelovanju. »Z organizacijo slovensko-indijskega dneva znanosti in inovacij smo želeli predvsem vzbuditi zanimanje javnosti za invencije in inovacije, spodbuditi razvoj skupnih slovensko-indijskih raziskovalnih projektov ter poudariti vlogo žensk in mladine pri načrtovanju in izvajanju raziskav v obeh državah,« je dejal Kobal.