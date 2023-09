Potrebujete sveže ideje za digitalizacijo vašega poslovanja?

S prehodom na elektronsko poslovanje se lahko učinkoviteje odzovete na potrebe trga, zmanjšate papirno dokumentacijo ter povečate varnost in zanesljivost poslovnih procesov.

Kaj je cilj vaše digitalne preobrazbe? Prevetriti procese, kaj celo delati (povsem) drugače, uresničiti brezpapirno poslovanje? Če želite biti v svojih prizadevanjih uspešni, se morate digitalizacije lotiti celovito. Digitalizacija poslovanja se namreč dotika vseh poslovnih procesov in zaposlenih.

Podjetje Mikrografija že več desetletij podjetjem in organizacijam pomaga digitalizirati poslovanje in jih razbremeniti ročnih in papirno intenzivnih procesov. A digitalizacija je več kot le slovo od papirja, kot bodo na številnih primerih dobrih praks pokazali na že 15. konferenci Mikrografije. Med drugim boste lahko izvedeli, kako so celovito e-poslovanje uvedli v podjetju Savske elektrarne Ljubljana, kjer sta se potreba in želja po razvoju, modernizaciji in napredku združili v celoviti nadgradnji poslovanja. V kombinaciji z e-podpisovanjem, integracijami z zunanjimi sistemi in notranjimi procesi sta digitalizacija in uvedba dokumentnega sistema zaposlenim in podjetju omogočili delo na bistveno višji ravni. Poslovanje je zdaj hitrejše in brez napak, za vsak dokument se ve, kje in pri kom je ter v kateri rabi ali fazi življenjskega cikla.

FOTO: Mikrografija

Novosti na področju e-podpisa in e-vročanja

Učinkovit tok dokumentov je najpomembnejši, zato se digitalizacija ne zaključi zgolj s prenosom papirnih dokumentov v digitalno obliko. Poleg tega ima posamezen dokument za različne zaposlene različen pomen – eden ga pripravi, drugi uredi, tretji podpiše, četrti pregleda in pošlje... Poleg tega je zelo pomembna tudi pot – kam in do koga dokument potuje.

V podjetju Mikrografija bodo na svojem največjem letnem dogodku premierno predstavili tudi številne nadvse uporabne novosti na področjih e-podpisa in e-vročanja. »Platforma mDocs je živa stvar in za številna podjetja nepogrešljiva podpora poslovanju. Z integracijo različnih rešitev, kot so mSign, mDocs, mSef, mPrint, mImport in podobne, uporabnikom dajemo več možnosti, da delo z dokumenti še pohitrijo in organizirajo glede na lastne potrebe. Posebej veseli bodo možnosti e-podpisovanja od praktično koder koli ter učinkovitega e-vročanja,« je dejal Boštjan Gaberc, direktor podjetja Mikrografija, d. o. o., in dodal: »Zelo temeljito prisluhnemo tudi povratnim informacijam uporabnikov. Te so izjemno dragocene, saj nam pomagajo, da svoje rešitve naredimo še boljše – za vse. Tako bomo na konferenci predstavili vtičnik, ki uporabnikom, ki skenirajo veliko dokumentov, poenostavi delo pri vnosu podatkov in zmanjša možnost napak, tistim, ki prisegajo na absolutni dokumentni red, pa priporočam ogled dobre prakse uporabe šifrantov pri indeksaciji v mScan.«

FOTO: Mikrografija

Za banke, knjižnice in vse druge

Udeleženci konference bodo na praktičnih primerih videli, kako nadgrajena izkušnja e-podpisovanja razveseljuje stranke nekaterih domačih bank, podjetja z ogromnimi papirnimi arhivi pa bo k digitalizaciji ohrabrila predstavitev projekta digitalizacije knjižnega gradiva v Dunajski in Nacionalni avstrijski knjižnici.

FOTO: Mikrografija

Konferenca je odlična priložnost ne le za informatike, računovodje, kadrovike, skrbnike dokumentov, temveč tudi za vodstvene kadre, saj bo na praktičnem primeru predstavljena tudi integracija dokumentne platforme z rešitvijo e-Seje. Gre za specializirano rešitev za podporo odločanja upravam družb, ki vodstvu podjetja ponuja vse na enem mestu, torej dostop do vseh najpomembnejših informacij vedno in povsod, da lahko člani uprave, izvršni direktorji in nadzorniki svoje delo opravljajo lažje, hitreje in učinkoviteje.

15. konference Mikrografije resnično ne smete zamuditi, na brezplačno prireditev se prijavite že danes – prijavnico in več podrobnosti o dogodku najdete na spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Mikrografija d.o.o.