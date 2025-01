{PRENOS} Bo tokrat raketa new glenn poletela?

Danes pri podjetju Jeffa Bezosa Blue Origin znova skušajo izstreliti novo raketo new glenn. Pred tremi dnevi so izstrelitev preprečile tehnične težave, danes je raketa znova pripravljena na izstrelišču številka 36 na Cape Canaveralu, da prikaže svojo moč.

Z nosilno stopnjo bodo poskušali pristati že v prvem poskusu na plavajoči ploščadi v Atlantskem oceanu, a zavedajo se, da jim to morda ne bo uspelo. Krstno raketo so zato poimenovali Torej mi praviš, da obstaja možnost (So you're telling me there's a chance), gre za znameniti stavek iz priljubljenega filma Butec in butec.

Glavni cilj izstrelitve je, da uspešno dosežejo orbito in tam preučijo delovanje nove platforme Blue Ring Pathfinder. Platforma bo opravljala najrazličnejše storitve, od polnjenja goriva v orbiti do prevažanja in nameščanja satelitov v različno visoke orbite.

Raketo so poimenovali po astronavtu Johnu Glennu, ki je bil tretji Američan v vesolju in prvi Američan, ki je leta 1962 obkrožil Zemljo. Visoka je 98 metrov, nosilna stopnja ima premer sedem metrov, torej nekoliko več od standardnih petih. V geostacionarno orbito lahko ponese 13 ton, v nizkozemeljsko orbito pa 45. Paradna Spacexova raketa falcon 9 lahko v nizkozemeljsko orbito odpelje 23 ton. Pogonsko stopnjo poganja sedem motorjev BE-4 lastne izdelave (ti motorji poganjajo tudi raketo vulcan družbe United Launch Alliance), pri tem uporabljajo tekoči kisik in utekočinjeni zemeljski plin, obogaten s kisikom. Zgornjo stopnjo pa poganjata dva motorja BE-3U ter uporabljata tekoči kisik in vodik. New glenn je primerljiva raketa s Spacexovim falconom heavy, tako kot Spacexove bodo tudi rakete Blue Origina pristajale in bodo večkratno uporabne. V podjetju upajo, da bo vsaka opravila 25 poletov.