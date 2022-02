Prisluškujemo valovanju vesolja

V nadaljevanju preberite:

Vse neposredne detekcije gravitacijskih valov so povezane s trki ostankov masivnih zvezd. Zvezda velike mase na koncu življenja eksplodira kot supernova, pri čemer za seboj pusti kompaktno jedro. Pri manj masivnih zvezdah dobimo nevtronsko zvezdo, pri bolj masivnih pa črno luknjo. Masivne zvezde imajo rade družbo, veliko jih najdemo v dvojnih ali trojnih sistemih, kjer krožijo ena okoli druge. Zgodi se, da imamo v sistemu dva ostanka masivnih zvezd, ki sčasoma trčita in se zlijeta v masivnejšo črno luknjo, pri čemer izsevata močne gravitacijske valove.

Observatoriji gravitacijskih valov so detektirali trke med dvema črnima luknjama, trke med dvema nevtronskima zvezdama in trke med nevtronsko zvezdo in črno luknjo. Prvih je v katalogu velika večina.