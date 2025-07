Trump ponesrečeno pohvalil znanje angleščine liberijskega predsednika

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši gostil voditelje petih afriških držav. Krepitev stikov poteka v času, ko si Washington prizadeva zagotoviti oskrbo s ključnimi minerali. Vse povabljene države imajo namreč bogate naravne vire. S srečanja sicer najbolj odmeva Trumpova ponesrečena pohvala znanja angleščine liberijskega kolega.

V Washingtonu so se na Trumpovo vabilo mudili predsedniki Liberije, Senegala, Gvineje Bissau, Mavretanije in Gabona.

Tema skupnega interesa za ZDA in omenjeno peterico je predvsem trgovina in gospodarsko sodelovanje. Vseh pet držav razpolaga s pomembnimi surovinami, vključno z manganom, železovo rudo, zlatom, diamanti, litijem in kobaltom.

Ključno je tudi vprašanje priseljevanja v ZDA. Junija so mediji namreč poročali o morebitni prepovedi potovanj v ZDA, ki bi vplivala na državljane Gabona, Liberije, Mavretanije in Senegala, in sicer kot del širšega seznama 36 držav, ki jih je pod drobnogled vzela Trumpova vlada.

Trump je v prvih mesecih drugega mandata že sprejel niz ukrepov, katerih posledice neposredno čutijo številni Afričani. Med temi izstopa ukinitev zvezne agencije za mednarodno pomoč (Usaid) in carinske omejitve uvoza iz celega sveta, vključno z Afriko.

Liberijski predsednikJoseph Boakai. FOTO: Jim Watson/Afp

ZDA si prizadevajo, da v Afriki ohranijo vpliv, saj gre za območje, kjer se v bitki za naravne vire, surovine in posle soočajo s konkurenco iz Kitajske. Predvsem v Zahodni Afriki pa vpliv v obliki obrambnega sodelovanja krepi tudi Rusija.

V svetovnih medijih sicer s srečanja v Beli hiši najbolj odmeva Trumpova pohvala znanja angleščine liberijskega predsednika Josepha Boakaija. Trump, ki se očitno ni zavedal, da je angleščina uradni jezik Liberije, je Boakaija spraševal, kje se je naučil tako lepo izražati v angleščini.

Ta zahodnoafriška država ima sicer korenine v naselitvi osvobojenih sužnjev, ki so se iz ZDA vrnili na celino svojih prednikov in tam sredi 19. stoletja ustanovili oblast, s katero so zavladali nad staroselsko večino. V državi so v rabi številni lokalni jeziki, status uradnega jezika pa ima angleščina.