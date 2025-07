Stojanović proti Željezničarju z glavo, nogami in s srcem

Drevi svojo evropsko pot začneta tudi Koper in Celje. V prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bodo Primorci rezultat lovili v Sarajevu proti Željezničarju, Celjani pa bodo v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo igrali proti azerbajdžanskemu Sabahu. Pred današnjo tekmo je pred predstavnike medijev stopil trener Primorcev Slaviša Stojanović, nekdanji slovenski selektor, ki je z vodenjem kluba začel marca.

»Iz izkušenj vem, da so tovrstne tekme takšne, da se je treba držati ene filozofije. Nogomet se najprej igra z glavo, nato z nogami in na koncu s srcem. Najprej moraš biti pameten, saj je sistem takšen, da če v dveh tekmah nisi pravi, moraš biti stabilen, ne smejo te odnesti čustva. Od prve do zadnje minute moraš biti osredotočen na to, kar si želiš,« je začel Stojanović, čigar zadnja trenerska izkušnja je bila v Bolgariji.

Zavrnil vlogo favorita

Nadaljeval je, da o napredovanju odločata dve tekmi, ne zgolj prva. »Želimo biti kompaktni, odgovorni in disciplinirani, se držati načrta in če bo šlo vse po načrtih, ustvariti dobro osnovo za povratno tekmo, saj se jutri skoraj nič ne konča, ampak je še ena tekma,« je dejal in nato nadaljeval. »Igrati moraš 180 minut, ali celo več, in potegniti črto. Ne razmišljam o rezultatu, razmišljam le o tem, da se držim načrta, na katerem delamo že dolgo časa. Če bomo igrali tako, kot smo igrali zadnja mesece, bo dobro, to je cilj.«

Stojanovič je sporočil, da je njegov trenerski štab opravil analizo svojega nasprotnika, tudi vseh novincev. Sicer pa je koprski klub med prestopnim rokom na Bonifiko pripeljal več okrepitev. Nazadnje sta se klubu pridružila Brice Negouai iz FC Villefrancha in Jasmin Čeliković, ki je igral tudi za Željezničar.

»Vemo, kdo je prišel in odšel, vključno s trenerskim štabom. Vemo, kaj prinaša novi vodja, kakšno filozofijo. Kar se nas tiče, so bile poškodbe in težave, morali smo se odzvati. Zaenkrat ni bilo večjih odhodov, zato lahko rečemo, da ni bilo večjih turbulenc,« je komentiral 55-letnik, ki je zavrnil vlogo favorita na tekmi in pohvalil nasprotnikove navijače.

Dodatna motivacija za igralce

»V svoji karieri sem odigral lepo število takšnih tekem. To razumem in osebno sem vesel, da se igra pred polnimi tribunami, saj v Sloveniji ni tako, navijači si sami izberejo tekme, na katere bodo prišli. Tukaj je drugače, gre za kulturo, ki se prenaša iz roda v rod,« se je obregnil ob slovenske navijače. Dodal je, da bodo polne tribune in »posebno« vzdušje za njegove igralce »dodatna motivacija«.

Na koncu je spregovoril tudi napadalec Deni Jurić. Ta se je strinjal s Stojanovičem, da poln stadion dodatno motivira igralce, a da bo Primorcem to hkrati »otežilo delo«. »Če bomo na pravem nivoju, verjamem, da lahko jutri in na povratni tekmi odigramo dobro tekmo. Nam je jasno, da se živi za takšne tekme in polne tribune. To je lahko le dodatna motivacija,« je povedal Jurić.