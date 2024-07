Proti Apofisu, ki bo letel izjemno blizu Zemlje, bi poslali Ramzesa

Trinajstega aprila 2029 bo 375 metrov široki asteroid Apofis letel mimo Zemlje, od površja bo oddaljen le 32.000 kilometrov. To pomeni, da bo površju bližje, kot so telekomunikacijski sateliti v geostacionarni orbiti. Asteroid bo viden s prostim očesom iz nekaterih delov Evrope, Afrike in Azije.

Evropska vesoljska agencija (Esa) ga namerava opazovati od blizu. Potrdili so, da so se začela pripravljalna dela za odpravo Ramzes (Hitri Apofis za vesoljsko varnost, s kratico Ramses), ali bo odprava dejansko zaživela, bodo odločili novembra prihodnje leto.

Asteroid so odkrili 19. junija 2004 v nacionalnem observatoriju Kitt Peak v ZDA. Njegovo ime so vzeli iz mitologije, Apofis je grško ime za Apepa, staroegipčanskega boga kaosa in uničenja, sovražnika boga sonca Raja. Asteroid so takrat uvrstili na seznam nevarnih. Ko bo aprila 2029 letel mimo Zemlje, bo namreč gravitacija planeta precej spremenila njegovo tirnico, po izračunih bi bilo možno, da bi asteroid treščil na Zemljo leta 2068. Nadaljnja opazovanja so nato pokazala, da se vendarle ne bo zaletel v nas vsaj naslednjih sto let.

Mimolet tako velikega asteroida bo izredno redek naravni pojav – zgodi se le na vsakih 5000 do 10.000 let. Edinstven dogodek bodo astronomi opazovali z vsem, kar imajo na voljo, da bi ugotovili, kako bo gravitacija vplivala nanj in kakšen pravzaprav je. Vsi ti izsledki bodo povečali naše možnosti, da ubranimo planet pred podobnimi vesoljskimi kamni, so zapisali na Esi.

»Toliko se moramo še naučiti o asteroidih, a doslej smo se morali podati daleč stran, da smo jih lahko preučevali. Zdaj pa nam bo vesolje enega pripeljalo do nas. Radi bi preučevali, kako se Apofis krči in razteza zaradi močnih plimskih sil, kar bi lahko povzročilo plazove in druge spremembe na površju asteroida,« je poudaril Patrick Michel s francoske vesoljske agencije.

Kot so pojasnili pri Esi, mora Ramzes poleteti aprila 2028, da bi ustrezno pričakal Apofisa februarja 2029, dva meseca pred najbližjim mimoletom. Zato je agencija zaprosila za začetek pripravljalnih del, končna odločitev pa bo sprejeta na ministrskem svetu novembra 2025. Z bogatim naborom znanstvenih instrumentov bo Ramzes natančno pregledal obliko, površino, vrtenje okoli osi, tirnico pred bližnjim srečanjem z Zemljo in po njem. Z analizo, kako se bo asteroid spremenil med obletom, bodo lahko med drugim ugotovili njegovo sestavo, maso, gostoto, poroznost. »Vse to so zelo pomembne lastnosti za ocenjevanje, kako najustrezneje izbiti nevaren asteroid iz smeri trčenja z Zemljo. Ker pa so asteroidi časovne kapsule, nastale pred več kot štirimi milijardami let, lahko podatki Ramzesa ponudijo tudi nov vpogled v nastanek in razvoj našega osončja,« so poudarili pri Esi.

OSIRIS-APEX je že na poti proti srečanju z asteroidom. FOTO: Nasa/Reuters

Nasa je medtem že poslala sondo k Apofisu, vendar ga bo ujela šele dober mesec po obletu Zemlje. Proti njemu so usmerili Osiris Rex, ko je opravil s primarno nalogo in na Zemljo prinesel vzorec asteroida Bennu. Sondo so preimenovali v Osiris Apex, čeprav ima na grbi že nekaj let in več milijonov kilometrov, je sonda, kot pravijo pri Nasi, v dobri kondiciji. Pri Esi so poudarili, da se bosta odpravi odlično dopolnjevali, Ramzes bo namreč pobral tudi podatke, kakšen je bil asteroid videti pred obletom.

Esa se sicer pripravlja na jesensko izstrelitev Here, ki bo preverila, kako je z dvojnim asteroidom Didimos (v prevodu dvojček), natančneje z Dimorfosom, malo lunico asteroida, v katerega se je septembra 2022 zaletela Nasina sonda Dart. Okoli 160 metrov široki Dimorfos je za pot okoli večjega, 780 metrov širokega Didimosa pred trkom potreboval 11 ur in 55 minut, po trku se je ta pot skrajšala za kar 32 minut, na 11 ur in 23 minut. To je bil prvi poskus človeštva, ali bi se bilo možno ubraniti pred uničujočim vesoljskim kamnom. Vendar je pri planetarni zaščiti nujno, da nevarne asteroide opazijo dovolj zgodaj.