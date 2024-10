Ratificiran sporazum za polnopravno članstvo Slovenije v Esi

Državni zbor je danes v tretji obravnavi sprejel tri zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb, potrebnih za vstop Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo (Esa). Gre za zakon o ratifikaciji konvencije o ustanovitvi Ese, zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado in Eso v zvezi s pristopom Slovenije h konvenciji o ustanovitvi Ese in povezanimi pogoji ter zakon o ratifikaciji sporazuma med državami pogodbenicami konvencije o ustanovitvi Ese in Eso o varovanju in izmenjavi tajnih podatkov. Državni zbor je vse navedene zakone sprejel soglasno, so sporočili z gospodarskega minisrstva.

Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, je pred sprejemom zakonov poudaril, da ima »Slovenija majhen, a dinamičen in izjemno hitro rastoč vesoljski sektor, ki je iskan partner v različnih programih v okviru Ese. Z dosego polnopravnega članstva se mu bodo še širše odprla vrata priložnosti, pri čemer se bodo razvijale tehnologije in industrije, ki niso pomembne samo za vesolje, temveč tudi za življenje na zemlji.«

Za polnopravno članstvo je Slovenija zaprosila na vrhu o vesolju v španski Sevilli novembra lani. Nato je stekel intenziven postopek pogajanj. Junija letos sta predsednik vlade Robert Golob in generalni direktor Ese Josef Aschbacher podpisala sporazumu o pristopu Slovenije k Esi. Slovenija bo polnopravna članica postala predvidoma 1. januarja 2025.

Slovenija z evropsko vesoljsko agencijo sodeluje že od leta 2009, ko je podpisala sporazum za evropske sodelujoče države. V letu 2016 je sodelovanje nadgradila s podpisom pridružitvenega sporazuma, s čimer je postala pridružena članica Ese. Leta 2020 pa je Slovenija podpisala še okrepljeni pridružitveni sporazum, ki se izteče konec leta.

Polnopravno članstvo v Esi Sloveniji prinaša enakopravno sodelovanje z drugimi članicami pri sprejemanju ključnih odločitev, povečuje prepoznavnost Slovenije v svetu, kot čedalje pomembnejšega akterja v mednarodnem vesoljskem sektorju, daje možnost sodelovanja v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor do sedaj še ni mogel sodelovati ter dodatno odpira vrata za sodelovanje s podjetji držav članic Ese in drugih držav, tudi za komercialne projekte, so poudarili na ministrstvo.

Polnopravno članstvo pa prinaša tudi dodatne finančne obveznostmi. Članarina se bo iz dosedanjih 500.000 evrov povečala na približno 2,8 milijona evrov, v skladu z določbami iz konvencije in povezanega sporazuma pa je v letu 2025 predvideno tudi plačilo enkratnega zneska v vrednosti 1,7 milijona evrov. Finančne obveznosti za izbirne programe, v katerih sodeluje Slovenija, bodo do konca leta 2025 ostale nespremenjene, o obveznostih v naslednjem triletnem proračunskem obdobju pa se bo Slovenija, upoštevajoč interes in kapacitete gospodarstva, odločala konec leta 2025 pred zasedanjem ministrskega sveta Ese. Vplačila se sicer v več kot 90 odstotkov povrnejo podjetjem in raziskovalnim institucijam držav članic v obliki projektov (koncept tako imenovanega geografskega povračila). V zadnjem kvartalu 2023 je bil koeficient povpračila za Slovenijo ena, kar pomeni, da so se Sloveniji v Eso vplačana sredstva povrnila praktično v celoti.